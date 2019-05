L Brands : resserrement en hausse des objectifs de BPA

23/05/2019 | 09:23

L Brands, la maison-mère de Victoria's Secret et de Bath & Body Works, a resserré mercredi soir en hausse sa fourchette cible de BPA pour l'exercice, l'attendant désormais entre 2,30 et 2,60 dollars, contre 2,20 à 2,60 dollars en estimations précédentes.



La maison de mode féminine a vu son BPA diminuer de 18% à 14 cents sur son premier trimestre (clos le 4 mai), dépassant ainsi à la fois la prévision de la direction et le consensus qui ne visaient que le point mort.



Le groupe de Colombus (Ohio) a réalisé des revenus de 2,63 milliards de dollars, stables en comparable, la croissance de 13% de Bath & Body Works ayant compensé le recul de 5% observé dans le segment Victoria's Secret.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.