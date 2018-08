Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe américain L Brands chute lourdement de 10,35% à 28,59 dollars sur les marchés américains suite à l’abaissement de ses perspectives annuelles. Ainsi, le propriétaire de la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret table désormais sur un bénéfice par action compris entre 2,45 et 2,70 dollars pour l’ensemble de l’exercice, contre une précédente fourchette de 2,70 à 3 dollars. C’est la seconde fois cette année que L Brands lance un « profit warning ». Le diagnostic est simple : les produits proposés Victoria’s Secret peinent à séduire une clientèle plus jeune.Les investisseurs semblent également chagriner par l'annonce du départ à la retraite de Denise Landman, la responsable de la marque " Victoria's Secret Pink ", à la fin de l'année. La dirigeante avait passé près de 20 ans au sein du groupe.Ces éléments ont éclipsé des résultats du second trimestre (clos le 4 août) pourtant non dénué d'atouts. L Brands a ainsi publié un bénéfice net de 99,03 millions de dollars, ou 36 cents par action, là où le consensus Factset anticipait 34 cents.Pour sa part, le chiffre d'affaire est ressorti à 2,98 milliards de dollars (contre 2,75 milliards lors de la même période l'an dernier), en ligne avec les attentes du marché.