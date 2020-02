L Brands : au-dessus des attentes au T4

27/02/2020 | 14:29

La maison de mode féminine L Brands a fait état hier soir d'une perte par action de 70 cents au titre de son quatrième trimestre, contre un bénéfice par action de 1,94 dollar à la même période lors de l'exercice précédent.



Cependant, en données ajustées, le résultat par action repasse positif. Il s'élève ainsi à 1,88 dollar, soit trois cents de plus que ce qui était attendu en consensus.



Le résultat net du trimestre est pour sa part négatif. La perte s'élève ainsi à -192 millions de dollars, contre un bénéfice net de 540 millions un an plus tôt.



