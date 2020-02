Charlelmar - Bien qu'elle semble un peu chère avec un PER de 24 sur ses résus de l'année 2015/2016 (finie en mars) moi je la trouve plutôt bon marché. l'occitane est considérée comme une valeur de luxe en Chine, ses produits sont appréciés partout dans le monde ( même aux US où elle réalise plus de 10% du CA). Une valeur du luxe avec un tel taux de croissance devrait être valorisée avec un PER de 35 ou 40 (à la Hermes). Cerise sur le gateau elle a 300M d'euros de cash net.