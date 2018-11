L'OREAL : UBS confirme sa recommandation d'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 215 euros sur L'Oréal. Le broker s'attend, une nouvelle fois, à une robuste performance du numéro un mondial des cosmétiques en Chine au quatrième trimestre. Le bureau d'études rappelle que la croissance organique supérieure à 25% dégagée en Chine au troisième trimestre a permis au groupe français d'atteindre une croissance organique totale de 7,5%, soit son plus haut niveau depuis une décennie. La pérennité d'une forte croissance chinoise constitue à ce titre un élément clef pour l'investissement à court terme.L'analyste estime que la croissance chinoise ralentira dans le futur. Cependant, il reste positif au quatrième trimestre pour trois raisons.En premier lieu, L'Oréal est arrivée en tête des best sellers sur la première plateforme de e-commerce chinoise, Tmall, le 11 novembre, jour de la "fête des célibataires" et également jour de grande consommation.En outre, une étude récente d'UBS a montré la préférence des consommateurs chinois pour les marques mondiales et une dynamique positive pour L'Oréal.Enfin, le 30 octobre lors de la conférence de presse portant sur les ventes du troisième trimestre, le PDG, Jean-Paul Agon, a assuré que "la consommation chinoise restait extrêmement bonne en Chine".Fort de constat général, le courtier table sur une croissance organique de 5,7% au quatrième trimestre.