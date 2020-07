L'Oréal : Berenberg dégrade sa recommandation

10/07/2020 | 11:09

Berenberg dégrade sa recommandation sur L'Oréal, passant ainsi de 'conserver' à 'vente', et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 225 à 241 euros pour le titre du numéro un mondial des cosmétiques.



Le broker continue de penser que L'Oréal dépasse l'ensemble des groupes de soins personnels et ménagers en termes de réalisations de la direction et il ne met pas en doute la 'qualité élevée de son modèle d'activité'.



Néanmoins, Berenberg explique qu'il 'peine à justifier le bond récent de l'action (hausse de 41% depuis le 16 mars 2020)' et considère donc comme 'prudent de prendre ses bénéfices sur L'Oréal à ces niveaux'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.