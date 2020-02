L'Oréal : Berenberg reste à 'conserver', ajuste sa cible

24/02/2020 | 09:36

Berenberg réaffirme son conseil 'conserver' sur L'Oréal avec un objectif de cours ajusté de 242 à 245 euros, après une enquête menée auprès des consommatrices chinoises de produits cosmétiques pour évaluer les risques liés à l'épidémie de coronavirus.



'Nous avons été surpris par le fait que 35% des femmes interrogées ont déclaré utiliser plus de cosmétiques depuis l'épidémie de coronavirus, compensant l'essentiel des 37% qui ont diminué leur consommation', souligne le broker allemand.



Si ceci ne change pas son attente d'une faible croissance en données comparables sur le trimestre de mars pour Estée Lauder et L'Oréal, Berenberg s'attend maintenant à une inflexion de croissance plus forte à suivre à partir du trimestre de juin.



