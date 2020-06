L'Oréal : Crédit Suisse passe à la vente, abaisse l'objectif

04/06/2020 | 10:50

Crédit Suisse abaisse sa recommandation sur la valeur à sous performance (contre neutre) et abaisse son objectif de cours à 225 E (au lieu de 230 E).



' Nous abaissons de 8% notre estimation de bénéfice par action pour l'exercice 2021. Nous prévoyons maintenant une baisse de 5,6% des ventes de L'Oréal cette année, suivie d'une augmentation de 9,8% au cours de l'exercice 2021, soit un taux de croissance cumulé sur 2 ans de 4,2% contre 9,7% auparavant ' indique Crédit Suisse.



Crédit Suisse s'attend maintenant à une marge d'EBIT sur l'année 2021 de 18,3% (auparavant 19,0%), 30 points de base de moins que sur l'année 2019.



' Nous prévoyons également une intensification des investissements marketing face à la baisse de la consommation (comme nous l'avons vu en 2009) et une marge sur 2021 (CSe 18,3%) inférieure à l'année 2019 ' rajoute le bureau d'analyses.



