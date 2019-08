L'Oréal : Liberum remonte son objectif de cours

05/08/2019 | 09:41

Liberum réitère son conseil 'conserver' sur L'Oréal et remonte son objectif de cours de 216 à 250 euros, anticipant pour le géant des cosmétiques une croissance organique des ventes de 5,7% sur 2019-23, légèrement au-dessus de la moyenne de longue période.



En 2019, le broker s'attend à ce que L'Oréal 'surperforme la croissance du marché global de 5,5%, soutenu par les innovations, une année robuste dans le luxe et une croissance forte dans les soins de la peau'.



'Un cash-flow vigoureux soutient notre attente d'un ratio de distribution de dividendes en hausse et d'acquisitions judicieuses', ajoute Liberum, qui modèle un programme de rachats d'actions annuel récurent de 750 millions d'euros.



