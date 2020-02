L'Oréal : Morgan Stanley confirme son conseil

07/02/2020 | 11:45

Le groupe a annoncé un résultat net part du groupe hors éléments non récurrents de 4 356 millions d'euros, en croissance de +9,3%. Le Bénéfice net par action, à 7,74 euros est en croissance de +9,3%. Le résultat net part du groupe ressort à 3 750 millions d'euros.



Suite à cette publication, Morgan Stanley confirme son conseil neutre sur la valeur et indique un objectif de cours de 235 E.



Morgan Stanley souligne le nouveau record du taux de croissance (meilleure année depuis 2007). L'entreprise a déclaré qu'il s'agissait du plus haut niveau de croissance depuis plus d'une décennie.



' L'Oréal continue de s'imposer parmi les plus fortes croissances dans sa catégorie. Le groupe surperforme par rapport au marché mondial dans le secteur de la beauté ' indique le bureau d'analyses. ' L'Oréal poursuit une tendance continue de surperformance par rapport au marché '.



'Sur 2020, l'Oréal reste confiant et pense surperformer de nouveau le marché de la Beauté. Le groupe s'attend à un impact temporaire sur le Travel Retail en Chine / Asie' rajoute Morgan Stanley.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.