L'Oréal : les prévisions de résultats d'Oddo

30/07/2019 | 10:17

L'Oréal va publier ce soir ses résultats du 1er semestre. Oddo attend une croissance de 9,5% du BPA dilué courant avec un chiffre d'affaires en hausse de +10,7% et une progression de la marge opérationnelle de 20 pb.



Sur le 2ème trimestre, Oddo anticipe une croissance organique de 7,0% (le consensus est à +7,3%).



La croissance attendue est de +13% pour le Luxe/Active Cosmetics (41% du CA) ' qui devrait contraster avec une croissance de 2.8% pour le Consumer/Professionnel '.

La prévision de croissance pour l'Asie est de +20% (24% du CA) ' qui devrait contraster avec une croissance de 2.1% pour le Reste du Monde '.



' La guidance 2019 devrait rester vague comme de coutume mais être confirmée. Nous serons surtout attentifs à l'Amérique du Nord, zone pour laquelle JP Agon avait déclaré ne pas attendre d'amélioration en cours d'année ' rajoute Oddo.



