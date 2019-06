BRANDSTORM 2019 : L'Oréal offre une immersion à Station F

Elaboré avec la division dermo-cosmétique du groupe, le challenge 2019 invitait les étudiants à proposer une innovation dans le domaine des soins de la peau pour les consommateurs soucieux de leur santé, en utilisant des technologies connectées. Et pour la première fois, le groupe a décerné aux gagnants le Prix de l'Intrapreuneuriat qui offre un programme d'immersion de trois mois à la Station F, le plus grand campus de startup au monde où ils bénéficieront de l'accompagnement d'experts L'Oréal.

Et c'est une équipe indonésienne primée pour leur idée de bracelet pour enfants, connecté et doté de multiples capteurs cutanés pour analyser et traiter l'eczéma, qui ira à Station F. Les trois étudiants pourront y tester et y démontrer la faisabilité de leur concept, avec comme récompense ultime, le prototypage de leur projet par une entité de L'Oréal.



A travers cette immersion, le Groupe poursuit le développement des prochaines générations d'entrepreneurs du marché de la beauté. La compétition Brandstorm est d'ailleurs un des éléments clefs de l'écosystème de recrutement de L'Oréal. En mettant les étudiants en situation réelle, elle permet, mieux que tout entretien, de détecter les compétences et apititudes recherchées par le Groupe, comme l'esprit d'entreprise et d'innovation, la ténacité et l'audace, ou encore la capacité à prendre des risques et à « jouer collectif ».

Le jeu s'est toutefois transformé au fil des ans. D'un concours de marketing à sa création en 1992, Brandstorm est devenu un concours d'innovation intégrant de nombreuses dimensions, comme la tech et le digital et des enjeux plus prégnants tels que la RSE. Une évolution qui répond aux attentes des jeunes générations mais aussi à l'évolution du Groupe et à son positionnement de Beauty Tech Company, qui nécessite des compétences de plus en plus diverses et des profils hybrides. Comme chaque année, quelques 200 participants intégreront L'Oréal, dans le cadre d'un stage ou d'un recrutement.