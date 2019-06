CARBIOS : L'OREAL prend une participation

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARBIOS -10.67% 6.7 57.56% L'ORÉAL -1.61% 250 26.29%

L'Oréal a participé à l'augmentation de capital réalisée par Carbios, société pionnière dans le développement de procédés enzymatiques pour la biodégradation et le biorecyclage de plastiques. Cette participation s'est faite au travers de BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, fonds de capital-investissement lancé en décembre 2018.La levée de fonds réalisée par Carbios est notamment destinée à financer le démonstrateur industriel de biorecyclage des plastiques et fibres polyesters en plastique PET, première étape vers l'industrialisation de la technologie conçue par Carbios sur le PET.Cette technologie utilise des enzymes hautement spécifiques à destination du recyclage de matériaux tels que le PET, un plastique utilisé entre autres pour les emballages, ou certains polyesters. Ce procédé innovant permet de produire un PET recyclé équivalent au PET vierge, ouvrant la voie au remplacement d'un matériau issu des énergies fossiles.Barbara Lavernos, directrice générale Technologies et Opérations de L'Oréal, a déclaré " Cette prise de participation témoigne de notre volonté de soutenir les nouvelles technologies de développement durable, en lien avec notre engagement que d'ici 2025, 100% de nos emballages seront recyclés, recyclables ou compostables, et que, plus spécifiquement, 50 % du plastique utilisé dans nos emballages seront d'origine recyclée ou bio-sourcée. Carbios développe une technologie pionnière de recyclage du plastique, fondée à la fois sur les principes de l'économie circulaire et sur les biotechnologies. Nous sommes fiers de les accompagner dans leur développement".