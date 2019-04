DÉVELOPPEMENT DURABLE : L'ORÉAL POURSUIT SA TRANSFORMATION

Àpropos de Sharing Beauty with All

Le programme Sharing Beauty with All a été lancé en 2013. Intégré à l'ensemble de la chaine de valeur du Groupe, il formalise les engagements de L'Oréal en matière de développement durable à horizon fin 2020 sur l'ensemble de ses impacts : de la conception des produits à leur distribution, en passant par le processus de production ou encore le sourcing des ingrédients. Chaque année, L'Oréal rend compte de façon chiffrée et transparente de ses progrès. Le Groupe est aujourd'hui l'une des entreprises dont l'ambition et le sérieux en matière de développement durable sont les plus reconnus au niveau international. En savoir plus : www.loreal.fr/sharing-beauty-with-all

À propos de L'Oréal

