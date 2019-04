Derrière LVMH, L'Oréal dépasse Total dans le CAC40

Sur les 10 dernières années, c'est Total qui a le plus souvent dominé le classement des capitalisations françaises, parfois contesté par Sanofi . Mi-2017, la montée en puissance de LVMH lui a permis de ravir la première place à Total. Les deux dossiers sont restés au coude-à-coude jusqu'au début de l'année 2019, lorsque le groupe de luxe a pris la pente ascendante, ce qui est très bien illustré par le graphique qui suit. On peut également constater que L'Oréal vient à son tour de dépasser Total. Quand à Sanofi, le second semestre 2017 et le début 2018 ont lourdement grevé le titre, rattrapé par Airbus



Avec 174 milliards d'euros de capitalisation, LVMH atteint des sommets en ce mois d'avril. Les cinq plus gros dossiers de la cote parisienne pèsent ensemble 629 milliards d'euros. Il y a quinze ans, les cinq plus grosses capitalisations, Total, Orange, Aventis, BNP Paribas et L'Oréal totalisaient 292 milliards d'euros. Depuis, Orange et BNP Paribas ont quitté le haut du classement et Aventis a été croqué par Sanofi. En 2004, LVMH n'était que la 10ème capitalisation parisienne, à 30 milliards d'euros. En quinze ans, sont poids a été multiplié par 5,8.





Principales capitalisations du CAC40 (Source Zonebourse - Cliquer pour agrandir) Principales capitalisations du CAC40 (Source Zonebourse - Cliquer pour agrandir)