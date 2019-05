Duo Day : partager une journée avec un professionnel en situation de handicap.

Josiane & Emeric ©Alain Buu

Ainsi, pour la deuxième année consécutive, L'Oréal a souhaité participer et 24 collaborateurs se sont mobilisés en accueillant des personnes handicapées.

Nous avons suivi plusieurs de ces duos d'un jour, parmi lesquels celui formé par Daphné, DRH de la marque Garnier et Arnaud, diplômé d'un Bac Pro usinage. Une rencontre a priori étonnante mais Arnaud souhaitait participer à cette journée pour « passer de l'autre côté » en découvrant la vie d'un DRH. Sur les conseils de son ESAT, il a donc choisi de partager cette journée avec Daphné.

Daphné & Arnaud ©Alain Buu

Et chacun s'est dit ravi de cette journée. Daphné a rencontré en Arnaud « un jeune homme curieux dont les qualités humaines d'ouverture et de générosité résonnent avec celles de L'Oréal ». Pour la DRH, ces rencontres sont avant tout un moyen de nouer un contact avec des personnes en situation de handicap susceptibles de rejoindre L'Oréal. Arnaud a permis de confirmer à Daphné à quel point « toutes les diversités sont précieuses, et que le handicap n'est pas une contrainte à laquelle l'entreprise doit s'adapter mais une opportunité de renforcer le collectif et la solidarité ».

Pendant qu'Arnaud découvrait le métier de DRH, Josiane, elle, s'initiait à la vie de Directeur financier et Administratif de la Division des produits grand public, aux côtés d'Emeric. Au programme : réunion budgétaire avec une filiale, points d'équipe, réunions d'audit, etc. Comptable de formation, Josiane a ainsi découvert l'univers de la division, la culture et les façons de travailler chez L'Oréal. Emeric, quant à lui, n'a pas caché son admiration pour Josiane qui « face à son handicap, a su développer des qualités d'anticipation et d'attention incroyables ».

Blandine Thibault-Biacabe DRH de L'Oréal France, a aussi participé à cette journée : « Pour ma part, c'est vraiment une belle rencontre avec IKram dont la sensibilité et la douceur font du bien. […]. Nous avons eu des échanges libres sur les freins au recrutement des personnes en situation de handicap. Ikram nous encourage à en parler, à sensibiliser sans relâche nos collaborateurs et nos managers pour lever les à priori ».

Pour la dirigeante, cette initiative s'inscrit dans un continuum d'actions en faveur de la diversité et de l'inclusion : « Ce sont des valeurs cardinales de notre entreprise, qui aspire à représenter dans ses équipes la diversité de la société. De plus, nous le savons toute forme de diversité est une source de créativité et un levier de performance. Notre objectif est de créer des environnements les plus inclusifs où chacun, quelle que soit sa différence se sente valorisé. En créant une atmosphère propice au développement et à l'épanouissement de tous nos collaborateurs, c'est toute notre entreprise qui en tire profit ».

A l'issue du Duo Day, Blandine, Emeric et Daphné ont formulé le même conseil : « postulez, nous vous attendons avec toutes vos qualités ! ». Partenaire avec des établissements de travail protégé et engagé tout au long de l'année par le maintien dans l'emploi, la sensibilisation, l'accessibilité des collaborateurs et des consommateurs et le recrutement, L'Oréal n'attendra pas le prochain Duo Day pour agir. Rendez-vous le 28 mai prochain au salon Handicap, emploi et achats responsable à Paris.

N'hésitez-pas à consulter nos opportunités de carrières et nos engagements sur la diversité et l'inclusion.