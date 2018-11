Changements importants au sein du Comité Exécutif de L'Oréal

Clichy, le 19 novembre 2018 - Le Groupe L'Oréal annonce des changements importants au sein de son Comité Exécutif.

Nomination de Christophe Babule au poste de Directeur Général Administration et Finance.

Christophe Babule est nommé Directeur Général Administration et Finance de L'Oréal et membre du Comité Exécutif à compter de mi-février 2019. Il succède à Christian Mulliez qui après dix-sept années passées comme Vice-Président de L'Oréal, Directeur Général Administration et Finance et trente-six années dans le Groupe, a souhaité prendre du recul par rapport à son activité professionnelle pour des raisons personnelles. Christian Mulliez accompagnera Christophe Babule dans sa prise de fonction jusqu'à son départ du Groupe fin avril 2019 et lui transfèrera ses responsabilités opérationnelles après la réunion des analystes financiers de février 2019.

Christophe Babule sera rattaché à Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général.

Christophe Babule a fait toute sa carrière dans le Groupe qu'il a rejoint en 1988 dès la fin de ses études à HEC Paris. Il a passé 7 ans dans la Division Luxe en Italie avant de partir à la découverte de l'Asie, d'abord basé en France sur la zone, avant de devenir Directeur Administratif et Financier de la Chine, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2007. Il est alors nommé Directeur Administratif et Financier du Mexique et continue ainsi son parcours international dans un autre grand continent. En 2010, il revient se baser en France pour participer au Comité de Direction de Christian Mulliez comme Directeur de l'Audit où il restera près de 5 ans. Il est ensuite nommé Directeur Administratif et Financier de la Zone Asie Pacifique basé à Shanghai puis à Hong Kong, poste qu'il occupait jusqu'à maintenant.

Jean-Paul Agon a déclaré « Je tiens à remercier Christian Mulliez et lui exprimer toute ma gratitude pour son engagement exemplaire et sa contribution majeure à la grande réussite de L'Oréal pendant toutes ces années. Nous avons, grâce à son haut niveau d'expertise et ses qualités personnelles, constitué des équipes d'un très haut niveau partout dans le monde. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle vie. Nous sommes heureux d'accueillir au sein du Comité Exécutif Christophe Babule qui nous apporte sa grande expérience de direction financière, sa connaissance très fine des affaires et de l'Asie. »

Nomination de Cyril Chapuy au poste de Directeur Général de L'Oréal Luxe.

Cyril Chapuy est nommé Directeur Général de L'Oréal Luxe et membre du Comité Exécutif du Groupe à compter du 1er janvier 2019. Il succède à Nicolas Hieronimus qui avait été nommé Directeur Général Adjoint en charge des Divisions le 20 avril 2017. Cyril Chapuy sera rattaché à Nicolas Hieronimus.

Après avoir rejoint L'Oréal Paris comme Chef de Produit en 1993, Cyril Chapuy a connu une carrière internationale, après avoir démarré à LaScad, puis avoir pris la Direction Marketing de Gemey Maybelline France avant de diriger la Division Grand Public au Brésil. Il s'est vu ensuite confier la Direction Générale de Maybelline à New York de 2005 à 2010, puis celle de la marque L'Oréal Paris, première marque du Groupe jusqu'en 2017. Il était depuis lors Directeur Général Adjoint de L'Oréal Luxe, en charge des Marques Internationales.

Nicolas Hieronimus a déclaré « Nous sommes heureux, avec Jean-Paul Agon, d'accueillir Cyril Chapuy au sein du Comité Exécutif. Tout au long de son parcours au sein des marques et à l'international, Cyril a su démontrer une forte valeur ajoutée sur le développement produit, une grande compétence stratégique et marketing ainsi qu'un sens de l'image à l'ère du digital. Ce sont des atouts majeurs dans la poursuite du succès de la Division Luxe. »

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

