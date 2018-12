L'Oréal crée son fonds de capital-investissement pour soutenir des start-ups innovantes

Clichy, le 5 décembre 2018 - L'Oréal annonce le lancement de BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, un fonds de capital-investissement destiné à prendre des participations minoritaires dans des start-ups innovantes à fort potentiel de croissance. Visant à investir dans des nouveaux modèles marketing, R&I, digital, distribution, communication, supply et packaging, ce fonds soutiendra les start-ups en mettant à leur disposition son expertise, son réseau et un dispositif de mentoring.

Le lancement de ce fonds vient renforcer la stratégie d'Open Innovation de L'Oréal qui consiste à connecter étroitement le Groupe à un écosystème mondial de start-ups agiles et innovantes, composé notamment des partenariats avec Founders Factory, Partech International Ventures, Station F et Raise Ventures.

Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a déclaré : « En tant que leader de la beauté, c'est notre mission de soutenir les jeunes entrepreneurs de notre industrie en les aidant à transformer leurs visions en entreprises concrètes. La création de notre propre fonds de capital-investissement est une étape logique qui complète nos partenariats existants avec des fonds d'investissement et des incubateurs. Grâce à ce nouveau fonds, L'Oréal continuera à investir dans des concepts de beauté prometteurs à un stade précoce de leur développement. »

Laurent Schmitt, Président du fonds BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development, a déclaré : « Avec la création de notre propre fonds de capital-investissement, nous allons apporter aux start-ups prometteuses un soutien financier et les faire bénéficier de notre expertise, réseau et mentoring, tout en préservant leur autonomie. Ce fonds permet d'aller de l'avant conformément à notre stratégie d'Open Innovation qui consiste à connecter l'expertise de L'Oréal à un écosystème d'entrepreneurs enthousiastes du secteur de la beauté pour répondre aux aspirations et aux besoins de nos consommateurs. »

Le fonds effectuera un premier investissement destiné à acquérir une participation minoritaire dans Sillages Paris, une start-up française offrant un service de création de parfums personnalisés en ligne basé sur l'intelligence artificielle et le machine learning. L'Oréal offrira à Sillages Paris, sous la direction de Maxime Garcia-Janin, son expertise dans les métiers du marketing, de la recherche, du digital et du retail. Depuis juin 2018, la startup fait partie de l'incubateur L'Oréal à Station F, un hub mondial des start-ups de la tech.

Maxime Garcia-Janin, Fondateur de Sillages Paris, a déclaré : « Chez Sillages Paris, notre ambition est de rendre la parfumerie personnalisée haut de gamme accessible au plus grand nombre, grâce au digital. Nous sommes très fiers de ce partenariat avec L'Oréal, qui nous permettra d'accélérer tout en conservant notre indépendance. »

Contact BOLD Business Opportunities for L'Oréal Development:

Les start-ups peuvent contacter les équipes du fonds via bold@loreal.com .

A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Jean Régis CAROF

Tél. : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

Tél. : 01.47.56.86.82

francoise.lauvin@loreal.com

Journalistes

Polina HUARD

Tél. : 01.47.56.87.88

polina.huard@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

www.loreal-finance.com





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: L'ORÉAL via Globenewswire