L'OREAL : Oddo BHF relève son objectif de cours, mais reste Neutre

Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur L'Oréal de 193 à 203 euros tout en réitérant sa recommandation Neutre. Le broker justifie son nouvel objectif de cours par la révision à la hausse de ses estimations de résultats 2019 et l’expansion de multiples du marché. Le courtier a salué la croissance organique comme l'effet devises embarqué, qui sont tous 2 supérieurs aux attentes et devraient susciter un relèvement de 2% du consensus de bénéfice par action sur 2019 et au-delà.Fondamentalement ajoute-t-il, L'Oréal montre encore une fois sa capacité à générer une croissance organique au-dessus du lot et ce malgré (grâce à ?) le déséquilibre par divisions et zones géographiques. Dans ce cadre souligne l'analyste, l'effet de pénurie de valeurs défensives à croissance forte pourrait donc continuer de soutenir le cours.Pour autant, l'intérmédiaire continue de juger la valorisation de l'action trop élevée avec des multiples de 31 fois ses résultats 2019.