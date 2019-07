Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Oréal a publié mardi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, le groupe de cosmétiques a réalisé un bénéfice net (hors éléments non récurrents part du groupe) de 2,47 milliards d'euros sur la période (+7,2% sur un an) et un résultat d’exploitation de 2,89 milliards d’euros (+12,1%), d’où il découle une marge d’exploitation record de 19,5%. Quant au chiffre d'affaires, il s’établit à 14,81 milliards d'euros au premier semestre 2019, soit une hausse de 10,6% à données publiées et de 7,3% en comparable." L'Oréal réalise sa plus forte croissance sur un premier semestre depuis plus de 10 ans, à + 7,3 % à données comparables, surperformant un marché dynamique qui affiche, pour la deuxième année consécutive, l'une de ses plus vives croissances historiques ", a commenté Jean-Paul Agon, le PDG de L'Oréal." Dans un environnement volatil et contrasté, ce bon premier semestre nous conforte dans notre capacité à surperformer le marché en 2019 et réaliser une nouvelle année de croissance de notre chiffre d'affaires et des résultats ", a-t-il conclu.