L'OREAL : changements dans la continuité au Comex

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ca bouge dans le top management de L'Oréal (-0,54% à 204,30 euros). Hier soir, le numéro un mondial des cosmétiques a surpris en annonçant le départ de Christian Mulliez, qui après dix-sept années passées comme vice-président de L'Oréal, directeur général Administration et Finance et trente-six années dans le groupe, a souhaité prendre du recul par rapport à son activité professionnelle pour des raisons personnelles.Il sera remplacé par Christophe Babule à compter de mi-février 2019.Christophe Babule a fait toute sa carrière dans le Groupe qu'il a rejoint en 1988 dès la fin de ses études à HEC Paris. Il a été notamment directeur administratif et financier de la Chine, fonction qu'il a exercée jusqu'en 2007.Il a ensuite été nommé directeur administratif et financier du Mexique et continue ainsi son parcours international dans un autre grand continent. En 2010, il revient se baser en France pour participer au comité de direction de Christian Mulliez comme Directeur de l'Audit où il restera près de 5 ans.Il est ensuite nommé directeur administratif et financier de la Zone Asie Pacifique, deuxième plu importante région pour L'Oréal (27% des ventes), poste qu'il occupait jusqu'à maintenant.Dans une note publiée ce matin, Bryan Garnier estime que cette nomination confirme l'importance stratégique de cette zone pour le groupe.Cyril Chapuy a été nommé, lui, au poste de directeur général de L'Oréal Luxe. Il était auparavant directeur général adjoint de L'Oréal Luxe, en charge des Marques Internationales.Cyril Chapuy, qui a rejoint L'Oréal Paris comme chef de produit en 1993, succède à Nicolas Hieronimus, nommé directeur général adjoint en charge des Divisions le 20 avril 2017.Au sujet de cette seconde nomination, Bryan Garnier estime qu'elle permettra à Nicolas Hieronimus de se concentrer sur les autres divisions du groupe.Le broker juge également intéressant de noter que ces deux changements majeurs au sein du board sont conformes à la politique historique de recrutement de L'Oréal, qui est de promouvoir des personnes issues du groupe et qui connaissent parfaitement sa culture.