L'Oreal : A suivre aujourd'hui

Berenberg a abaissé de Conserver à Vendre sa recommandation sur L’Oréal, tout en ajustant son objectif de cours de 181 à 183 euros. L’analyste juge que le titre du groupe de cosmétique français est cher alors qu’il n’affiche qu’une croissance en ligne avec la moyenne du secteur et une hausse de ses bénéfices faible. Côté valorisation, L’Oréal a gagné 15% depuis le début de l’année et se retrouve proche de son plus haut niveau depuis cinq ans.Par comparaison, Berenberg juge que l'américain Estée Lauder est sous-valorisé en dépit d'un rythme de croissance plus élevé que ses pairs et une amélioration de ses résultats. L'analyste a relevé sa prévision de croissance organique pour Estée Lauder cette année, de 10 à 11% (de 7 à 9% pour 2019), ce qui implique une expansion de 10% au quatrième trimestre.