L'Oreal : A suivre aujourd'hui

Afin d’accompagner la forte croissance de L’Oréal Luxe dans le monde, L’Oréal a annoncé le projet de renforcer ses activités industrielles en France en dédiant son usine située à Aulnay-sous-Bois à la production de collections de parfums et parfums d’exception. Avec un investissement de 15 millions d’euros, l’usine d’Aulnay-Sous-Bois deviendrait ainsi la deuxième usine de la « Manufacture du Parfum » de L’Oréal Luxe.Ce projet permettrait de renforcer l'ancrage industriel et les capacités de L'Oréal Luxe en France avec 4 usines spécialisées par technologie : collections de parfums et parfums d'exception, à l'usine d'Aulnay-sous-Bois (93) ; Parfums de grande série à l'usine de Gauchy (02) ; Soins et fond de teint à l'usine de Caudry (59) et Maquillage à l'usine de Lassigny (60).