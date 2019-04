L'Oreal : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal a enregistré au premier trimestre un chiffre d’affaires de 7,55 milliards d’euros, en augmentation de 11,4 %. En données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, l’activité du numéro un mondial de la cosmétique a progressé de 7,7 %. Le consensus Infront Data cité par Reuters était de +6,6 %. Elle a été soutenue par ses divisions L’Oréal luxe et Cosmétique active, dont les revenus ont progressé respectivement de 14,2 % à 2,68 milliards et 13 % à 751 millions d’euros en données comparables.Sa principale division, les Produits grand public a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,3 % à 3,28 milliards d'euros sur cette même base. Les Produits professionnels est la division la moins dynamique : 2,2 % à 835,3 millions d'euros.Evoquant les perspectives, Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, a déclaré : "Malgré un environnement économique toujours volatile, incertain et contrasté, ce bon démarrage de l'année nous conforte dans notre capacité à surperformer le marché en 2019 et réaliser une nouvelle année de croissance de notre chiffre d'affaires et des résultats".