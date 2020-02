L'Oreal : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal a publié un résultat net part du groupe pour l'exercice 2019 en baisse de 3,7% à 3,75 milliards d'euros, contre 3,895 milliards en 2018. Il a été affecté par des éléments non récurrents pour 606 millions d'euros net d'impôts. Le résultat d'exploitation ressort, lui, en hausse de 12,7% à 5,55 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a affiché la meilleure croissance depuis 2007 (+8,0% en données comparables) à 29,87 milliards d'euros. En avril prochain, le groupe versera un dividende de 4,25 euros, en croissance de 10,4 % par rapport à celui versé en 2019.L'activité de l'ensemble des divisions a affiché une croissance moyenne de 21,4%, et seules les régions d'Amériques Latine et l'Afrique-Moyen-Orient on reculé (-0,7% chacune). Le marché d'Europe de l'Ouest croît de 2,6% et l'Amérique du Nord de 4,6% (+2,9% et +0,9% respectivement au quatrième trimestre).L'acquisition des marques Mugler et des parfums Azzaro devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2020.De plus, L'Oréal a déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer l'impact du coronavirus sur son activité. Mais le groupe affirme qu'il affectera "momentanément le marché de la beauté" en Asie, et espère que la consommation repartira plus fortement qu'avant, lui permettant ainsi de connaître une nouvelle année de croissance.Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, a déclaré: "L'Oréal clôture la décennie avec sa meilleure année de croissance depuis 2007, à + 8,0 % à données comparables, et un excellent quatrième trimestre, dans un marché de la beauté toujours très dynamique.""Toutes les Divisions sont en croissance. L'Oréal Luxe dépasse les 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires, grâce à la dynamique forte de ses quatre grandes marques, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Kiehl's, toutes en progression à deux chiffres. La Division Cosmétique Active réalise sa meilleure année historique, avec en particulier La Roche-Posay qui dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. La progression de la Division des Produits Grand Public est tirée notamment par L'Oréal Paris qui signe une belle année. Enfin, la croissance de la Division des Produits Professionnels s'améliore et est marquée par la performance à deux chiffres de Kérastase.""Par Zone géographique, les performances sont contrastées. Les Nouveaux Marchés enregistrent leur plus forte croissance depuis plus de 10 ans. La Zone Asie Pacifique devient la première Zone du Groupe, avec une fin d'année remarquable en Chine, mais également de belles progressions en Corée du Sud, en Inde, en Indonésie ou encore en Malaisie. L'Europe de l'Est maintient son rythme de croissance soutenu, et l'Europe de l'Ouest marque une année de retour à la croissance. L'Amérique du Nord est impactée par la contre-performance dans le maquillage.""Le e-commerce et le Travel Retail, également puissants moteurs de croissance, contribuent fortement au succès du Groupe. Le e-commerce progresse de façon spectaculaire de + 52,4% et représente 15,6% du chiffre d'affaires. Le Travel Retail continue sa forte dynamique et enregistre une progression de + 25,3%."