L'Oreal : A suivre aujourd'hui

L'Oréal a publié un chiffre d’affaires de 13,07 milliards d’euros au premier semestre 2020, en repli de 11,7% sur un an à données comparables et à données publiées. Le groupe de cosmétiques a constaté une poursuite de la croissance en Chine, qui est ressortie à 17,5%, et un bond du e-commerce de plus de 64%. La marge brute représente 73,1% du chiffre d'affaires, stable par rapport à l'an dernier, et le résultat net part du groupe (hors éléments non récurrents) a reculé de 13% à 2,15 milliards d'euros, soit un BNPA de 3,82 euros (-12,7%)."La consommation de produits de beauté sur la période a été fortement impactée par la fermeture de millions de points de vente (salons, parfumeries, grands magasins, magasins d'aéroports, etc.), qui a provoqué une véritable crise d'offre plutôt que de demande, les consommateurs étant temporairement empêchés de pouvoir acheter les produits et services", a déclaré Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.Le groupe versera un dividende de 3,85 euros par action, identique à celui de 2019.