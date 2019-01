L'Oreal : Actualité

CES®, Las Vegas, le 6 janvier 2019 - L'Oréal a présenté aujourd'hui un prototype de la toute dernière innovation de son Tech Incubateur, lors du Consumer Electronics Show 2019. My Skin Track pH by La Roche-Posay est le premier capteur portable accompagné d'une application dédiée capable de mesurer facilement les variations du pH de la peau et de proposer des associations de produits personnalisées.

My Skin Track pH a reçu le Prix de l'Innovation CES 2019 dans la catégorie « Wearable Technology Products ». Le capteur a été développé en partenariat avec La Roche-Posay, la marque des soins de la peau de L'Oréal, qui collabore étroitement avec des dermatologues pour développer des produits alliant sécurité et efficacité, et faire directement profiter les consommateurs des derniers progrès scientifiques.

« Les communautés scientifiques et médicales connaissent depuis longtemps le lien entre les niveaux du pH cutané associées aux problèmes de peau auxquels sont confrontés des millions de personnes au quotidien », explique Guive Balooch, Directeur du Tech Incubateur de L'Oréal Recherche et Innovation. « Notre objectif est d'utiliser cette technologie de pointe pour offrir aux consommateurs des données pertinentes sur l'état de leur peau, afin qu'ils puissent trouver les produits les plus adaptés à leurs besoins individuels. Chez L'Oréal, nous sommes convaincus que la santé représente le futur de la beauté et nous nous engageons à tirer parti de la technologie pour informer et offrir des solutions à nos consommateurs ».

L'échelle du pH varie d'acide à basique, avec des valeurs allant de 0 à 14. Le pH d'une peau saine est légèrement acide, c'est-à-dire qu'il se situe entre 4,5 et 5,5. Lorsque l'équilibre du pH est perturbé, que ce soit en raison de facteurs environnementaux ou d'affections sous-jacentes, des réactions inflammatoires peuvent se développer. Ces réactions peuvent entraîner et exacerber des maladies de peau fréquentes comme la sécheresse cutanée, l'eczéma, la dermatite atopique, etc. Des millions d'Américains souffrent de ces problèmes, et la National Eczema Association affirme qu'1 Américain sur 10 (31,6 millions) est touché par une forme d'eczéma.

Pour L'Oréal, le petit capteur fin et flexible My Skin Track pH incarne la prochaine étape des technologies des soins personnalisés. Premier capteur portable à mesurer les niveaux de pH individuels de la peau grâce à la technologie microfluidique, il capture d'infimes quantités de sueur présente dans les pores de la peau via un réseau de micro-canaux et fournit une valeur précise en 15 minutes.

Tandis que les méthodes précédentes de mesure des niveaux du pH cutané nécessitaient des appareils électroniques imposants ou d'importants échantillons de sueur, My Skin Track pH peut générer des données précises à partir de quantités de sueur presque imperceptibles.

My Skin Track pH indique la valeur du pH, via un processus simple divisé en deux étapes :

1) L'utilisateur place le capteur sur la face interne du bras pendant 5 à 15 minutes, jusqu'à ce que les deux points centraux se colorent.

2) Ensuite, l'utilisateur ouvre l'application My Skin Track pH et photographie le capteur. À l'aide d'un algorithme, l'application mesure la valeur du pH et la perte de sueur locale de l'utilisateur, c'est-à-dire le taux de transpiration sur la surface de la peau, pour évaluer l'état de santé de celle-ci et offrir des recommandations de produits La Roche-Posay qui vont permettre de traiter la peau et ré-équilibrer le pH.

En plus de son utilité envers les consommateurs, My Skin Track pH permettra à L'Oréal de faire avancer ses recherches en matière de sciences de la peau et de développement de produits.

« Le pH est un indicateur essentiel de l'état de santé de la peau », déclare Professeur Thomas Luger, Chef du Service de Dermatologie à l'Université de Münster. « Mes patients s'intéressent à ce test, mais jusqu'ici, mesurer le pH de la peau en dehors du cadre d'une étude clinique était très compliqué. Cet outil a le potentiel nécessaire pour pousser mes patients à adopter des habitudes plus saines en matière de soin de la peau et offrir aux professionnels de santé un tout nouveau moyen de recommander des soins adaptés. »

My Skin Track pH a été créé par L'Oréal en partenariat avec Epicore Biosystems, leader dans le secteur des plateformes microfluidiques et des capteurs portables flexibles. La technologie d'Epicore Biosystems est fondée sur plus de vingt années de recherche en microfluidique et matériaux flexibles dans le laboratoire du Professeur John Rogers, au sein du Center for Bio-Integrated Electronics de l'université Northwestern et du Simpson Querrey Institute.

« Epicore est ravi de collaborer avec L'Oréal, un expert en matière de sciences des soins de la peau, pour offrir un nouvel usage à cette technologie qui stimule la recherche et la compréhension des niveaux de pH de la peau », déclare Dr. Roozbeh Ghaffari, co-Fondateur et PDG d'Epicore Biosystems.

My Skin Track pH permettra à L'Oréal, déjà co-auteur d'une étude sur l'efficacité de la microfluidique, de poursuivre ses recherches via une série d'études cliniques en partenariat avec l'université Northwestern. L'objectif de ces études est d'explorer le lien entre le pH et les différentes affections de la peau.

My Skin Track pH est le résultat des efforts fournis par L'Oréal pour déployer de nouvelles technologies au service de la peau. En novembre 2018, L'Oréal a lancé un capteur UV individuel, My Skin Track UV by La Roche-Posay, disponible en exclusivité sur apple.com et dans Apple Store aux Etats-Unis.

« Ce nouveau prototype représente la prochaine étape du parcours de La Roche-Posay dans l'univers des technologies de la beauté. Nous nous engageons à faire directement profiter les consommateurs des progrès scientifiques, afin qu'ils prennent soin de leur peau au maximum », a déclaré Laetitia Toupet, Directrice Générale de La Roche-Posay.

Dans un premier temps, My Skin Track pH sera lancé en 2019 chez les dermatologues partenaires de La Roche-Posay aux États-Unis dans le but de rassembler de nouvelles données pour, à terme, proposer le produit directement aux consommateurs.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.comÀ propos de La Roche-Posay

Marque recommandée par les dermatologues du monde entier, la mission de La Roche-Posay est de changer la vie des peaux sensibles. Créée par un pharmacien en 1975, elle est désormais présente dans plus de 60 pays. Elle propose une gamme unique de soins quotidiens développés pour tous les types de peaux afin de compléter les traitements des patients et promouvoir de bonnes pratiques en matière de soin de la peau adaptés à chaque problème. La marque élabore des formulations à partir de son eau riche en sélénium également utilisée dans ses Thermes, le premier Centre dermatologique en Europe, en raison de ses propriétés antioxydantes et apaisantes. Les produits sont conçus sur la base d'une charte de formulation stricte et d'un nombre minimal d'ingrédients à des concentrations optimales. Les produits La Roche-Posay font l'objet de tests cliniques rigoureux afin d'en déterminer l'efficacité et la sécurité, même sur les peaux sensibles. Les principales gammes de produits de La Roche-Posay sont : Lipikar (peaux sèches), Anthelios (soin solaire), Effaclar (peaux à tendance acnéique) et Toleriane (peaux sensibles).

Pour de plus amples informations sur La Roche-Posay, rendez-vous sur www.laroche-posay.fr et suivez La Roche-Posay France sur Facebook, Instagram et Twitter @LaRochePosayFR.

À propos de Epicore Biosystems

Epicore Biosystems a développé des capteurs microfluidiques portables « seconde-peau » capables de mesurer de manière non invasive les biomarqueurs de la sueur, l'état de santé et la physiologie de la peau en temps réel. Fondée en 2017 en tant que société dérivée du Center for Bio-Integrated Electronics de la Northwestern University et du Simpson Querrey Institute, Epicore Biosystems s'est associée à des entreprises du Fortune 500, au ministère américain de la défense et à des organismes de recherche de premier plan pour favoriser une gestion personnalisée des soins de la peau et de l'hydratation grâce à des produits microfluidiques portables.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epicorebiosystems.com ou contactez info@epicorebiosystems.com.

