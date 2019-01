L'Oreal : Actualité

Paris, mardi 22 janvier 2019 - L'Oréal a été reconnu leader mondial en matière de développement durable par le CDP, une organisation à but non-lucratif, en obtenant la note A en matière de réduction d'émissions carbone, de gestion de l'eau et de protection des forêts dans sa chaîne d'approvisionnement - les trois thèmes couverts par les classements réalisés par le CDP en 2018.

Chaque année, plus de 6 800 entreprises mettent à disposition du CDP leurs données liées à leur impact environnemental pour qu'une évaluation indépendante ait lieu suivant la méthode de calcul propre à cet organisme. Les entreprises reçoivent ainsi des notes allant de A à D - attestant de l'efficacité de leurs mesures de lutte contre le changement climatique, de leur engagement contre la déforestation, et de leur bonne gestion de l'eau, tandis que celles n'ayant pas communiqué ces informations ou ayant communiqué des informations insuffisantes obtiennent la note F.

L'Oréal est une des deux seules entreprises à être notées A pour les 3 sujets faisant l'objet d'une évaluation par le CDP. Cette note est la reconnaissance de ses actions ambitieuses menées au cours de l'année de référence pour atténuer les risques climatiques, lutter contre la déforestation dans sa chaîne d'approvisionnement, améliorer la gestion de l'eau, et s'engager vers une nouvelle économie durable - sur la base des données de 2018 transmises au CDP.

Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, a déclaré : « C'est une fois de plus un honneur pour L'Oréal d'être notée d'un A dans les 3 thèmes faisant l'objet d'une évaluation par le CDP. L'Oréal est la première et la seule entreprise au monde à obtenir un triple A pour la troisième année consécutive. Notre stratégie de développement durable fait partie intégrante de notre Recherche et innovation comme de nos Opérations et renforce notre engagement envers nos employés et des communautés au sein desquelles nous opérons. Les équipes de L'Oréal, engagées au jour le jour dans le monde entier, peuvent être fières de cette reconnaissance, qui démontre l'engagement fort de L'Oréal sur la voie de la transformation vers un modèle plus durable. Elle nous encourage à aller encore plus loin, plus vite, dans notre lutte contre les principaux défis environnementaux que notre monde affronte aujourd'hui. »

Paul Simpson, Président du CDP, a déclaré : « Félicitations à toutes les entreprises qui se sont classées dans la Liste A cette année. À mesure que l'impact des risques environnementaux sur les entreprises devient de plus en plus clair, des entreprises se positionnent et offrent des solutions, créent de nouvelles opportunités de marché et prospèrent dans la transition vers une économie durable. Nous avons un besoin urgent d'augmenter les actions en faveur de l'environnement et ce à tous les niveaux pour atteindre les objectifs fixés par l'Accord de Paris et les Objectifs de Développement durable. Il est clair que les entreprises sont des acteurs essentiels dans cette transition et celles qui sont notées d'un A ont fait la preuve de leur détermination à apporter une contribution considérable à l'avancée vers ces objectifs. »

La liste A (pour le climat, l'eau et les forêts) ainsi que la liste entière des notations des entreprises sont disponibles sur le site internet du CDP: https://www.cdp.net/en/scores

Le CDP note les entreprises sur l'exhaustivité des données fournies, sur leur mangement et leur conscience des risques environnementaux et sur les preuves de bonnes pratiques en matière de leadership environnemental, telle que la définition d'objectifs ambitieux et significatifs.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Plus d'information sur www.loreal.fr/sharing-beauty-with-all



À propos du CDP

CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts. Voté numéro 1 des fournisseurs de recherche sur le changement climatique par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels gérant 87 000 milliards de dollars d'actifs, nous tirons parti de l'influence des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à rendre public et gérer leur impact environnemental. Plus de 7000 entreprises, représentant 50% de la capitalisation boursière mondiale, ont rendu publiques leurs données environnementales à travers le CDP en 2018. Cela s'ajoute à plus de 750 villes, Etats et régions qui ont partagé leurs données environnementales, faisant de la plateforme du CDP l'une des plus riches sources d'informations à l'échelle mondiale sur la façon dont les entreprises et les gouvernements accélèrent la transition vers des économies durables. CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est l'un des membres fondateurs de la We Mean Business Coalition. Rendez-vous sur cdp.net ou suivez-nous sur @CDP pour en savoir plus.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

