L'Oreal : Assemblée Générale Mixte du mardi 21 avril 2020 / Document d'Enregistrement Universel 2019 / Perspectives 2020

Clichy, le mardi 17 mars 2020

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU MARDI 21 AVRIL 2020

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019

PERSPECTIVES 2020

Modalités de mise à disposition des informations relatives à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du mardi 21 avril 2020 et du Document d'Enregistrement Universel 2019.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 21 AVRIL 2020 :

L'Oréal informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site www.loreal-finance.comdepuis le 41 rue Martre à Clichy, siège administratif de L'Oréal, le mardi 21 avril 2020 à 10h00.

L'avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) le lundi 16 mars 2020 et contient l'ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion ainsi que le Rapport du Conseil d'Administration sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site Internet www.loreal- finance.com(rubriques Information Règlementée / Documentation Assemblée Générale).

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du vendredi 1er avril 2020.

Avertissement: Dans le contexte du Covid-19 et compte tenu des restrictions aux déplacements et rassemblements mises en œuvre par les autorités publiques pour répondre à la crise sanitaire actuelle, notamment les interdictions de rassemblement de plus de 100 personnes et de tout déplacement de personne, les modalités d'organisation de l'Assemblée générale des actionnaires devant se tenir le 21 avril 2020 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site www.loreal-finance.com.

Dans toute la mesure du possible et pour leur propre sécurité, il est conseillé aux actionnaires d'éviter de se déplacer. A cet effet, et comme le rappelle l'AMF, les actionnaires peuvent exprimer leur vote, en amont de l'Assemblée Générale par correspondance ou par Internet.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 :

Le Document d'Enregistrement Universel 2019 a été déposé à l'Autorité des Marchés Financiers le mardi 17 mars 2020. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet www.loreal-finance.com(rubriques Information Règlementée / Document d'Enregistrement Universel).

Le Document d'Enregistrement Universel comprend notamment le Rapport Financier Annuel, un Rapport Intégré, les Rapports des Commissaires aux comptes et leurs honoraires, les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ainsi qu'une rubrique Perspectives 2020.

