L'Oreal : Assemblée Générale du 21 avril 2020

Avertissement : Dans le contexte du Covid-19 et à la suite de l'annonce par le Ministre des Solidarités et de la Santé, le 9 mars 2020, de l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes en France, les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale des actionnaires devant se tenir le 21 avril 2020 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale sur le site www.loreal-finance.com.

Dans toute la mesure du possible et pour leur propre sécurité, il est conseillé aux actionnaires d'éviter de se déplacer. À cet effet, et comme le rappelle l'AMF (communiqué de l'AMF), les actionnaires peuvent exprimer leur vote, en amont de l'Assemblée Générale par correspondance ou par Internet.

L'Oréal mettra à la disposition de ses actionnaires une retransmission de l'intégralité de l'AG sur le site de la société.