L'Oreal : Aux Cannes Lions, L'Oréal présente les succès de sa transformation digitale

Depuis 60 ans, le Festival International de la créativité Cannes Lionsréunit en juin le gratin mondial de la publicité et du marketing. L'occasion pour les professionnels de découvrir ou de présenter ce qui s'est fait de meilleur et d'inspirant dans le domaine du marketing créatif. Cette année encore, les marques, médias ou agences se sont retrouvés pendant 5 jours pour 300 conférences, séminaires et ateliers, suivis d'une remise des Prix aux campagnes les plus créatives du moment.

Une présence numérique réaffirmée

Lubomira Rochet, Chief Digital Officer du Groupe, a profité de la présence de L'Oréal aux Cannes Lionspour présenter la profonde transformation initiée depuis 2014. Et après cinq ans, les premiers résultats se font bien sentir. L'e-commerce représente ainsi 12% des ventes de L'Oréal, avec une croissance annuelle de 40 %. Le Groupe a par ailleurs comptabilisé 1,1 milliard de vues sur YouTube sur l'année, soit un tiers du trafic mondial des marques de cosmétiques sur la plateforme de vidéos. 80 000 influenceurs se sont rapprochés du Groupe et sont désormais considérés comme faisant partie de « l'équipe marketing élargie » ! Des succès à mettre en regard du niveau record de l'action du Groupe, qui a presque doublé pour atteindre un plus haut historique cette année.

De nouvelles révolutions à venir

« Désormais, L'Oréal rentre dans la deuxième phase de sa transformation digitaleavec une mission claire : recréer de la confiance en plaçant les personnes et les communautés au cœur du marketing, et attirer l'attention en imaginant les meilleures expériences beauté et services multicanaux susceptibles de séduire le consommateur du futur», a annoncé la Digital Chief Officer.

Grâce à la technologie et au numérique, L'Oréal peut ainsi continuer à faire vivre sa raison d'être : rester une source d'inspiration pour la consommatrice et l'accompagner dans le choix de ses produits, en fonction de sa carnation et de sa qualité de peau. C'est pour cela que le Groupe a acquis l'an dernier Modiface.Cette start-up canadienne est leader dans le domaine de l'intelligence artificielle à visée commerciale et de la réalité augmentée appliquée à la beauté : elle permet à L'Oréal d'amplifier encore sa révolution digitale.

« Comme dans toute révolution industrielle, tout repose sur de nouveaux talents, de nouvelles expertises, de nouvelles façons de travailler », a rappelé Lubomira Rochet. Le Groupe a d'ailleurs recruté 2 500 experts digitaux et formé 27 000 collaborateurs sur les 5 dernières années.

IA et réalité virtuelle : des innovations de pointe !

« Il faut construire des marques fortes ayant du sens, se concentrer sur la consommatrice, comprendre ses désirs et ses problèmes, et être créatif et innovant dans la stratégie produit », a complété Lubomira Rochet, qui a cité les services clients révolutionnaires présentés lors deVivatechen mai dernier.

Le Virtual Hair Advisor permet ainsi de visualiser son visage avec n'importe quelle couleur de cheveux, tout en recevant les conseils d'un professionnel de L'Oréal. Le tout par commande vocale. Ce sont également deux équipements de diagnostic cutané digital, comme le SkinConsultAI de Vichy et Effaclar Spotscan de La Roche-Posay, qui analysent la peau du consommateur et le conseillent sur les produits les plus adaptés.