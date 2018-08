A la fin de ce mois, c’est en partenariat avec Facebook que cette première expérience sera tentée.

En mars cette année, L’Oréal a acquis l’entreprise canadienne Modiface, leader mondial de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle appliquée à la beauté.

C’est grâce à cette technologie que les clientes de la marque NYX vont pouvoir tester les produits de leur choix. Grâce à l’appareil photo de leur smartphone elles auront en effet la possibilité de se maquiller en réalité augmentée via Facebook.

Après avoir repéré et choisi un produit NYX sur le réseau social, la cliente pourra cliquer dessus pour tester le maquillage sur elle-même grâce à sa caméra frontale et acheter ensuite le produit si l’expérience l’a séduite.

L’opération débutera d’abord avec le marché américain et s’implantera ensuite partout dans le monde.

L’Oréal compte beaucoup sur le développement du digital pour accroitre ses ventes sur le e.commerce.

Lubomira Rochet, responsable du numérique chez L’Oréal expliquait au journal Les Echos que « quand on peut voir le rendu sur nous, cela enlève une barrière à l’achat ».

Cette technologie sera progressivement développée avec l’ensemble des marques du groupe. Elle s’appliquera d’abord avec les produits pour les yeux et les lèvres et ensuite avec les sourcils et les fonds de teint « plus difficile techniquement » selon Mme Rochet.

La stratégie des ventes sur le e.commerce est déjà un succès pour L’Oréal puisqu’avec une croissance de +36,4% au premier semestre 2018 elles représentent aujourd’hui 9,5% des ventes totales contre 7% pour la même période en 2017.

Ce développement justifie le choix du géant de la cosmétique pour la publicité sur le digital qui représente aujourd’hui 38% de ses investissements medias.

NYX compte 2,8 millions d’abonnés sur Facebook et cette mise en place de la réalité augmentée dans l’univers de la beauté démontre que L’Oréal a l’objectif de s’imposer comme « la référence de l’e.commerce ». Pour y parvenir, L’Oréal s’appuiera sur les 250 millions d’abonnés qu’elle compte toutes marques et réseaux confondus.

NYX est une des nombreuses marques du groupe L’Oréal coté à la Bourse de Paris. L’action cotait 211 euros ce 9 août dernier, en augmentation de +20,23% sur 1 an et de +65,43% sur 5 ans. Un dividende de 3,55 euros (1,68%) a été distribué en avril dernier.