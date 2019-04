L'Oreal : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

Forte croissance du chiffre d'affaires : + 7,7 % 1

Chiffre d'affaires: 7,55 milliards d'euros

+ 7,7 % à données comparables 1

+ 8,9 % à taux de change constants

+ 11,4 % à données publiées

Poursuite de la très bonne dynamique de L'Oréal Luxe et Cosmétique Active

Progression toujours forte des Nouveaux Marchés, tirée par l'Asie Pacifique

Forte croissance du e-commerce à + 43,7 %2et du Travel Retail à + 24,1%1

Commentant ces chiffres, Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :

« Sur ce premier trimestre 2019, L'Oréal maintient la dynamique du dernier trimestre 2018 avec un chiffre d'affaires en forte croissance de + 7,7 % à données comparables 1 et + 11,4 % à données publiées. Comme anticipé, cette dynamique est portée par les mêmes puissants leviers de croissance qu'en 2018 : le Luxe et Cosmétique Active, le soin de la peau, l'Asie, le e-commerce et le Travel Retail. Par ailleurs, les performances par Division et par Zone restent contrastées sur un marché lui-même très contrasté.

L'Oréal Luxe, sur un marché toujours très dynamique, réalise une croissance remarquable tirée par ses quatre grandes marques, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Kiehl's, toutes à plus de 15 % de croissance, ainsi que par l'Asie toujours en très forte progression. La Division Cosmétique Active est très dynamique et en croissance dans toutes les régions du monde. Comme annoncé, la croissance de la Division des Produits Grand Public s'améliore progressivement. La Division des Produits Professionnels évolue, quant à elle, dans un marché qui reste difficile.

Par géographie, l'Asie Pacifique se démarque particulièrement et devient la première Zone du Groupe, portée non seulement par la Chine mais également par l'Inde, l'Indonésie ou encore la Malaisie, qui sont en progression à deux chiffres. En revanche, le début d'année est marqué par une croissance modérée en Amérique du Nord, ainsi qu'en Europe de l'Ouest.

Les circuits du e-commerce et du Travel Retail restent extrêmement dynamiques. Le e-commerce, qui progresse de + 43,7 % 2, demeure un formidable levier de croissance pour toutes les Divisions, dans toutes les régions du monde. Le Travel Retail, qui avait dépassé la barre des 2 milliards d'euros en 2018, poursuit sa croissance rapide.

Malgré un environnement économique toujours volatile, incertain et contrasté, ce bon démarrage de l'année nous conforte dans notre capacité à surperformer le marché en 2019 et réaliser une nouvelle année de croissance de notre chiffre d'affaires et des résultats. »

Évolution du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à + 7,7 %.

L'effet net de changement de structure est de + 1,2 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 8,9 %.

Les effets monétaires ont eu un impact positif de + 2,5 %. En extrapolant les cours de change du 31 mars 2019, c'est-à-dire avec 1 € = 1,123 $ jusqu'au 31 décembre, l'impact des effets monétaires s'établirait à environ + 2,2 % sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2019.

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe, au 31 mars 2019, atteint 7,55 milliards d'euros, soit + 11,4 %.

Chiffre d'affaires par Division et Zone géographique

Chiffre d'affaires trimestriel Croissance à données En M€ 1er trim. 2018 1er trim. 2019 Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 797,3 835,3 + 2,2 % + 4,8 % Produits Grand Public 3 070,5 3 284,5 + 3,3 % + 7,0 % L'Oréal Luxe 2 252,5 2 679,6 + 14,2 % + 19,0 % Cosmétique Active 658,4 751,0 + 13,0 % + 14,1 % Total Groupe 6 778,6 7 550,5 + 7,7 % + 11,4 % Par Zone géographique Europe de l'Ouest 2 124,8 2 169,0 + 1,1 % + 2,1 % Amérique du Nord 1 735,7 1 895,5 + 1,2 % + 9,2 % Nouveaux Marchés, dont : 2 918,1 3 486,0 + 16,6 % + 19,5 % - Asie Pacifique 1 838,5 2 398,0 + 23,2 % + 30,4 % - Amérique latine 3 426,6 422,3 + 4,0 % - 1,0 % - Europe de l'Est 477,5 483,5 + 7,1 % + 1,3 % - Afrique, Moyen-Orient 175,6 182,1 - 1,0 % + 3,7 % Total Groupe 6 778,6 7 550,5 + 7,7 % + 11,4 %

PRODUITS PROFESSIONNELS

À fin mars, la Division des Produits Professionnels est à + 2,2 % à données comparables et à + 4,8 % à données publiées.

La Division affiche une performance contrastée. La dynamique de croissance se confirme aux États-Unis tandis que la Zone Asie Pacifique, en forte progression, renforce son rôle de relais de croissance. L'Europe de l'Est poursuit sa dynamique, alors que l'Europe de l'Ouest reste difficile.

Le soin du cheveu est dynamisé par la forte croissance de Kérastase portée par les succès de Resistance Extentioniste, des soins personnalisés Fusio-Dose et du récent lancement de Blond Absolu. La coloration bénéficie de la solidité des piliers iconiques Shades EQ chez Redken, Inoa chez L'Oréal Professionnel et SoColor chez Matrix.

PRODUITS GRAND PUBLIC

Au premier trimestre, la Division des Produits Grand Public affiche + 3,3 % à données comparables et + 7,0 % à données publiées.

L'Oréal Paris démarre bien l'année, notamment grâce à la dynamique du soin visage, avec Revitalift Filler et Age Perfect mais aussi au démarrage très réussi de Rouge Signature en maquillage. Garnier continue l'accélération entamée au quatrième trimestre 2018, porté par la croissance du soin du cheveu, grâce au succès de Fructis Hair Food et à la puissance d'Ultra Doux mais aussi par le soin visage et le bon démarrage de Garnier Bio en Europe. La marque de maquillage coréenne 3CE Stylenanda, récemment acquise, connaît une progression significative.

La Division renoue avec la croissance en Europe de l'Ouest et évolue dans un contexte plus tendu aux États-Unis. Dans les Nouveaux Marchés, elle continue sa progression en Europe de l'Est et évolue dans les grands pays stratégiques avec de très bons résultats en Chine, en Inde, en Indonésie et en Russie.

Le e-commerce continue sur une forte dynamique de croissance.

L'ORÉAL LUXE

À fin mars, L'Oréal Luxe progresse de + 14,2 % à données comparables et + 19,0 % à données publiées, surperformant un marché sélectif toujours très dynamique.

Les quatre marques milliardaires de la Division poursuivent leur tendance de croissance à deux chiffres. Le soin de la peau accélère, grâce aux excellentes performances de Lancôme avec le succès de la franchise Génifique, de Kiehl's avec le succès de Ultra Facial Cream, et de Helena Rubinstein qui confirme son succès dans le segment de l'ultra premium avec le lancement de Prodigy Cellglow. En maquillage, Giorgio Armani et Yves Saint Laurent bénéficient respectivement des succès dans le segment des lèvres de Rouge d'Armani Matte et Rouge Pur Couture The Slim. Ce premier trimestre est aussi marqué par une performance solide en parfum, avec notamment Atelier Cologne qui continue de séduire de nouveaux consommateurs.

La croissance de la Division est fortement portée par l'Asie et le Travel Retail. La Division poursuit aussi ses bonnes performances en e-commerce.

COSMÉTIQUE ACTIVE

La Division Cosmétique Active confirme son accélération en affichant un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, à + 13,0 % à données comparables et + 14,1 % à données publiées.

Toutes les Zones sont en croissance, avec des performances particulièrement remarquables dans les Nouveaux Marchés, en Amérique du Nord, et une bonne dynamique en Europe de l'Ouest.

Avec une croissance à deux chiffres, La Roche-Posay accélère, tirée par Hyalu B5 et ses franchises star Effaclar, Anthelios et Lipikar, avec une excellente progression sur toutes les Zones. Vichy inscrit de bonnes performances particulièrement en Allemagne, en Russie et au Brésil, et place deux de ses lancements parmi les principaux contributeurs de la croissance de la Division : Liftactiv Specialist et Minéral Blend, son nouveau fond de teint hydratant. SkinCeuticals affiche des performances exceptionnelles en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie. CeraVe continue de gagner de nombreuses parts de marchés en Amérique du Nord, et poursuit son développement dans le reste du monde avec notamment son lancement en Chine.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE DE L'OUEST

La Zone enregistre une croissance de + 1,1 % à données comparables et + 2,1 % à données publiées, dans un marché globalement atone, et plus particulièrement au Royaume-Uni.

La Division des Produits Grand Public retrouve la croissance, et les premiers résultats de la ligne de soin du visage Garnier Bio et des shampooings et soins Elseve Purple de L'Oréal Paris sont très encourageants. L'Oréal Luxe progresse également, grâce à la bonne dynamique des marques Giorgio Armani et Kiehl's. La Division Cosmétique Active réalise un bon démarrage, en particulier avec La Roche-Posay, et le succès confirmé du soin Hyalu B5. La Division des Produits Professionnels est en revanche pénalisée par un ralentissement de l'activité en France..

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone est à + 1,2 % à données comparables et + 9,2 % à données publiées.

La performance en Amérique du Nord est contrastée, avec une croissance en amélioration à la Division des Produits Professionnels, grâce aux marques Redken, Kérastase et Pulp Riot, et toujours forte à la Division Cosmétique Active tirée par CeraVe, SkinCeuticals et La Roche-Posay. Sur un marché du luxe qui a ralenti, la Division L'Oréal Luxe progresse légèrement avec de belles performances dans le segment du parfum où notamment Yves Saint Laurent et Giorgio Armani surperforment leur marché. Le marché de la grande diffusion est pénalisé par la catégorie maquillage. Toutefois, L'Oréal Paris réalise une belle performance en soin de la peau avec RevitaliftDerm Intensives, et Essie enregistre un fort démarrage grâce à Gel Couture.

NOUVEAUX MARCHÉS

Asie Pacifique : la Zone progresse de + 23,2 % à données comparables et + 30,4 % à données publiées. Toutes les Divisions progressent fortement, en particulier les Divisions L'Oréal Luxe et Cosmétique Active. L'Oréal continue de renforcer ses positions sur un marché chinois qui reste très porteur. La croissance est également forte dans de nombreux marchés, notamment en Inde, Indonésie, Malaisie et Philippines. Yves Saint Laurent et Giorgio Armani, ainsi que les marques premium du soin de la peau, affichent les progressions les plus fortes. La marque Stylenanda, acquise en juin 2018, a été lancée sur le marché chinois et contribue d'ores et déjà à la croissance de la Division des Produits Grand Public.

Amérique latine : la Zone progresse de + 4,0 % à données comparables soit - 1,0 % à données publiées, portée par le retour à la croissance du Brésil. Les performances des Divisions sont toutefois fortement contrastées. Les Divisions L'Oréal Luxe et Cosmétique Active enregistrent des croissances à deux chiffres, en particulier la Division Cosmétique Active avec une progression exceptionnelle de toutes ses marques. Les performances de la Division des Produits Grand Public sont plus différenciées, malgré les croissances à deux chiffres des marques Niely et Vogue.

Europe de l'Est : la Zone progresse de + 7,1 % à données comparables et + 1,3 % à données publiées. Le dynamisme de la Division Cosmétique Active se poursuit, grâce à La Roche-Posay. La Division des Produits Professionnels profite du succès de Kérastase et la Division des Produits Grand Public de l'apport de Garnier et de la catégorie soin du visage. Concernant les pays, la Russie démarre bien l'année, ainsi que les pays d'Europe Centrale, comme la République Tchèque, l'Ukraine et la Roumanie. En Turquie, la croissance est un peu plus modérée, dans un contexte économique tendu.

Afrique, Moyen-Orient : la Zone est à - 1,0 % à données comparables et à + 3,7 % à données publiées. Les marchés au Moyen-Orient continuent à être difficiles, en particulier au Luxe. Le Maroc et l'Égypte sont en croissance ainsi que l'Afrique Subsaharienne. La Division Cosmétique Active tire la croissance grâce à la marque La Roche-Posay.

Faits marquants de la période du 01/01/19 au 31/03/19

Le 16 janvier, L'Oréal a annoncé figurer parmi les 230 entreprises du Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), indice qui met en avant les entreprises faisant preuve de transparence dans leur reporting en matière de parité et très engagées en faveur de l'égalité professionnelle.



Le 26 février, L'Oréal a été distinguée pour la 10e fois comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde par Ethispere Institute, leader mondial dans la définition et la promotion des standards d'éthique des affaires.

« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

Annexe

Chiffre d'affaires du groupe L'Oréal 2018/2019 (en millions d'euros)

2018 2019 Premier trimestre 6 778,6 7 550,5 Deuxième trimestre 6 612,1 Total premier semestre 13 390,7 Troisième trimestre 6 473,3 Total neuf mois 19 864,0 Quatrième trimestre 7 073,4 Total année 26 937,4

1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Chiffre d'affaires sur nos sites en propre + estimation du chiffre d'affaires réalisé par nos marques correspondant aux ventes sur les sites e-commerce de nos distributeurs (donnée non auditée).

3 Le Groupe a appliqué la norme IAS 29 (Information financière dans les économies hyperinflationnistes) à l'Argentine à compter du 1er juillet 2018. L'impact négatif de cet ajustement s'élève à 390 points de base sur la croissance à données comparables en Amérique latine et à 30 points de base sur celle de l'ensemble du groupe L'Oréal au premier trimestre 2019.