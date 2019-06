L'Oreal : Citizen Day célèbre sa 10ème édition

Chaque année depuis 10 ans, les employés de L'Oréal consacrent une journée entière de leur temps de travail à apporter leurs compétences et leur énergie à plusieurs centaines d'associations sociales et environnementales. Ces actions solidaires comprennent notamment des ateliers bien-être auprès de personnes en situation de fragilité, la rédaction de curriculum vitae pour des personnes à la recherche d'emploi, la rénovation de centres accueillant des personnes âgées ou en difficulté, l'animation d'ateliers ludiques pour des adultes polyhandicapés ou encore la collecte de déchets sur les plages ou en forêt.

« Le Citizen Day est devenu un moment majeur dans la vie du Groupe », résume Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal. « Je suis heureux et fier que cette initiative, lancée il y a 10 ans, illustre chaque année toujours plus la volonté de L'Oréal et de ses collaborateurs de s'engager concrètement aux côtés des réseaux associatifs locaux qui animent nos territoires. »

Précurseur depuis 10 ans, le Groupe continue d'innover en matière d'engagement citoyen de ses collaborateurs

Créée en 2010, cette journée annuelle d'action citoyenne a permis aux collaborateurs de près de 65 pays d'offrir plus d'un million d'heures cumulées à des centaines d'associations et leurs bénéficiaires. Chaque année, ce sont près de 30 000 collaborateurs volontaires qui s'impliquent dans les initiatives solidaires variées proposées lors du Citizen Day.

Depuis, L'Oréal a continué à innover en matière d'engagement citoyen des collaborateurs et a développé le programme L'Oréal Citizen qui offre la possibilité aux salariés de contribuer à des causes à travers différents formats d'engagement : l'arrondi sur salaire, l'appel à projets pour soutenir le bénévolat associatif des employés et, depuis cette année en France, le mécénat de compétences. Ce dispositif permet aux collaborateurs de partager leurs compétences au cours d'une mission de deux à six jours et de répondre aux besoins spécifiques d'une association.

« Contribuer positivement à la société et soutenir les personnes en difficulté est une source de fierté pour l'ensemble des collaborateurs des filiales à travers le monde », indique Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer de L'Oréal. « L'Oréal considère qu'il est de sa responsabilité de proposer à ses collaborateurs des moyens d'agir et d'apporter des contributions concrètes, car chaque geste compte au regard des besoins sociaux et environnementaux actuels. »

Pionnier dans l'engagement solidaire des entreprises, le Groupe L'Oréal a lancé l'année dernière une charte des Engagements réciproques des Journées de Solidarité Entreprise, en collaboration avec Unis-Cité Solidarité Entreprises. Cette initiative vise à inciter les entreprises à prendre part à des actions bénévoles et définit un cadre de référence pour les entreprises et associations bénéficiaires qui souhaitent se lancer dans ce type d'engagement.

Les Engagements réciproques des Journées de Solidarité Entreprises comptent aujourd'hui parmi leurs signataires des entreprises telles que Cap Gemini, Celgene, PWC ou encore 3M.