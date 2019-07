L'Oreal : Comment la transformation digitale aide L'Oréal à faire des merveilles

Un relooking pour l'industrie de la Beauté

Selon Cristina, les clients de L'Oréal ont plus changé ces 3 à 5 dernières années que pendant les 30 précédentes. « Ils sont bien plus éco-conscients, ils veulent plus de confiance et de transparence, et ils veulent pouvoir avoir tout, à tout moment, partout, » dit Cristina.

Par conséquent, ces nouveaux insights clients ont eu un fort impact sur nos opérations. « Nous devons accélérer notre développement produit et être bien plus agile en terme de fabrication et de distribution. Nous devons nous assurer que nous optimisons la collecte de data pour développer de nouvelles innovations et une expérience de beauté personnalisée.

L'importance de l'agilité

Grace à la transformation digitale, nous avons été capable d'accroîtrenotre agilité pour rencontrer au mieux les besoins croissants d'innovation et de personnalisation des clients. En fait, quand il s'agit d'agilité, nous avons un objectif ambitieux : réduire notre temps de lancement de produit des 18 mois actuels à 6 mois et quelques. Il va sans dire que cela signifie que tout depuis la création de prototype à la fabrication doit devenir plus agile, aussi. Et tout ça, sans compromis en terme de qualité et de sécurité bien sûr.

« Nous avons implémenté l'imprimerie 3D pour la création rapide de prototype, que nous utilisons pour une création de packaging, ainsi que pour des parties détachées dans nos usines, » témoigne Christina. « Dans la fabrication, nous avons implémenté des lignes agiles afin que certaines de nos usines puissent être en capacité de passer à un rang de 20 produits différents en moins de 20 minutes, ce qui dans le passé aurait pris 4 heures. »

Digitalisation signifie personnalisation

Pour obtenir le meilleur de cette nouvelle agilité et donner aux clients plus de personnalisation, nous avons besoin de savoir ce qu'ils recherchent - et pour cela, la data est clé. Transformer cette data en information de valeur est la clé du succès. Pour mettre L'Oréal sur le chemin pour devenir une véritable « data-driven company », nous développons de nombreux processus, infrastructures, et organisations. De cette façon, nous sommes capables de donner à nos clients des services personnalisés que ce soit de la publicité ou des produits comme le fond de teint sur-mesure. Le focus se déplace des applications de business à la data qui leur donnent du carburant.

Prenez, par exemple, My Little Factory. Cette ingénieuse mini-usine, que nous avons présenté à VivaTech 2019, utilisant automatisation, robots collaboratifs, intelligence artificielle, et le vision d'ordinateur pour produire du fond de teint sur-mesure à la demande.

Une futur excitant à venir

L'écosystème digital favorise la collaboration et l'innovation. Les usines sont en train de devenir aussi automatisées que possible, rendant les équipes concentrées sur l'innovation et la réinvention du business. La transformation digitale ne requiert pas seulement d'intégrer des processus dans une usine, mais une alliance étroite entre les fournisseurs, les clients et l'organisation de fabrication pour créer une proximité plus grande aux consommateurs et une meilleure vue d'ensemble des matériaux.

D'après Christina, les innovations comme My Little Factory ne sont que le début. « Cette industrie du futur est la combinaison de nouvelles technologies et d'expertises, qui peuvent créer des produits personnalisés qui sont fabriqués avec à la fois la manière agile et les circuits plus traditionnels, reposant sur des standards de haute-qualité, sécurité et compétitivité, » témoigne-t-elle.

Blockchain, l'internet des choses, et l'Intelligence Artificielle sont tous en place pour faire leurs marques sur les processus et la communication de L'Oréal. « Ces innovations - avec l'humain au centre - ne vont pas uniquement nous aider à mieux adresser les besoins de nos clients, mais aussi rendre la vie des employés plus simple. »

IL apparait que la transformation digitale est une victoire pour tout le monde, qui rend encore plus excitant le fait de faire partie de L'Oréal. Pendant que L'Oréal continue son parcours de transformation digitale, le chemin du changement va seulement s'accélérer. Ainsi, pourquoi ne pas nous rejoindre et le découvrir par vous-même ?