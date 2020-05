L'Oréal : Communiqué : "Assemblée Générale Mixte du mardi 30 juin 2020"

Clichy, le lundi 25 mai 2020

Assemblée Générale Mixte du mardi 30 juin 2020

Modalités de mise à disposition des informations relatives à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du mardi 30 juin 2020.

L’avis de réunion a été publié aujourd’hui, le lundi 25 mai 2020, au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée. Cet avis de réunion, le Rapport du Conseil d’Administration sur le projet de résolutions et les informations légales peuvent être consultés sur le site Internet www.loreal-finance.com (rubriques Information Règlementée / Documentation Assemblée Générale).

Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet précité, dans les conditions légales et réglementaires, à compter du mardi 9 juin 2020.

L’Oréal informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte, qui se tiendra à huis clos, sera retransmise en direct et dans son intégralité sur le site www.loreal-finance.com depuis le 41 rue Martre à Clichy, siège administratif de L’Oréal, le mardi 30 juin 2020 à 10h00, pour autant bien sûr que les conditions de cette retransmission puissent être réunies.

Avertissement :

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus (Covid-19) et conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, le Conseil d’administration du 12 mai 2020 a décidé que l’Assemblée Générale Mixte de la Société, convoquée initialement au Palais des Congrès à Paris, lieu affecté par des mesures administratives, se tiendra le 30 juin 2020 à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister, au siège administratif de la Société (41, rue Martre à Clichy).

Dans ce contexte les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote ou par Internet sur la plateforme de vote sécurisée Votaccess, ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée Générale ou à toute autre personne physique ou morale de leur choix.

Les actionnaires ont la possibilité de poser des questions écrites jusqu’au mercredi 24 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception, et via l’adresse électronique : info-ag@loreal-finance.com

Afin de favoriser le dialogue actionnarial, les actionnaires auront également la possibilité de poser des questions ne revêtant pas le caractère de questions écrites, entre le jeudi 25 juin et le lundi 29 juin 2020 à l’adresse suivante : AG-questionslibres@loreal-finance.com . Ces questions seront regroupées par thèmes principaux et il y sera répondu, dans la mesure du possible, lors de la diffusion par Internet de l’Assemblée Générale.





«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet

www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts L'ORÉAL

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Jean Régis CAROF

Tél. : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise LAUVIN

Tél. : 01.47.56.86.82

francoise.lauvin@loreal.com

Journalistes

Domitille FAFIN

Tél. : 01.47.56.76.71

domitille.fafin@loreal.com

Standard : 01.47.56.70.00

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels, le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, ou l’application mobile L’Oréal Finance, ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

www.loreal-finance.com - Suivez-nous sur Twitter @loreal

Pièce jointe