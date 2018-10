L'Oréal : Communiqué : « Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018 »

Clichy, le 30 octobre 2018 à 18h00





Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018

Forte croissance : + 6,8 % sur les neuf premiers mois

Chiffre d'affaires : 19,86 milliards d'euros + 6,8 % à données comparables 1 + 7,4 % à taux de change constants + 1,8 % à données publiées

Forte progression de L'Oréal Luxe et Cosmétique Active

Une activité toujours très différenciée par Division et par Zone géographique

Atténuation significative des effets négatifs de change

Commentant ces chiffres, Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :



« Après un troisième trimestre en accélération, qui signe la progression trimestrielle la plus élevée depuis 10 ans, l'activité de L'Oréal est en forte croissance au cumul des neuf mois.

Sur un marché de la beauté dont l'accélération se confirme, portée par la vitalité du soin de la peau, le Groupe confirme sa forte dynamique, avec des performances différenciées par Division. L'Oréal Luxe est en vive croissance, soutenue en particulier par ses quatre grandes marques, Lancôme, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani et Kiehl's. La Division Cosmétique Active, qui continue de croître à deux chiffres, est portée mondialement par les aspirations des consommateurs pour la dermocosmétique et par la qualité de son portefeuille de marques. La Division des Produits Grand Public est ralentie par des difficultés persistantes dans certains pays. Toutefois les marques L'Oréal Paris et Maybelline New York confirment leur bonne dynamique. La performance de la Division des Produits Professionnels, qui poursuit sa transformation, est stable.

Ce trimestre démontre également la puissance motrice de nos grandes marques mondiales qui inscrivent une excellente performance dans un contexte de foisonnement de l'offre de beauté.

Par Zone géographique, les Nouveaux Marchés accélèrent à nouveau. Le Groupe croît rapidement en Asie et notamment en Chine où les produits de luxe poursuivent sur leur lancée. L'Amérique du Nord continue à un rythme de croissance modéré, tandis que l'activité en Europe de l'Ouest est toujours marquée par une situation difficile, en particulier au Royaume-Uni.

Le Travel Retail est également en croissance rapide de + 29,9 % 1.

L'accélération de la croissance du Groupe, combinée à celle du marché, est aussi le résultat de l'avance de L'Oréal en beauté digitale, et notamment en e-commerce qui progresse de + 38,3 % 1, à 9,7 % des ventes.

Au total, la bonne performance de L'Oréal sur ce trimestre et ces neuf premiers mois conforte notre confiance quant à la dynamique du marché cosmétique ainsi que notre capacité à le surperformer, pour réaliser cette année une croissance comparable significative de notre chiffre d'affaires 1 ainsi qu'une progression de notre rentabilité. »



Évolution du chiffre d'affaires au 30 septembre 2018

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L'Oréal ressort à + 6,8 %.

L'effet net de changement de structure est de + 0,6 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 7,4 %.

Les effets monétaires ont eu un impact négatif de - 5,6 %. En extrapolant les cours de change du 28 septembre 2018, c'est-à-dire avec 1 € = 1,158 $ jusqu'au 31 décembre, l'impact des effets monétaires s'établirait à environ - 4,7 % sur le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2018.

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe, au 30 septembre 2018, atteint 19,86 milliards d'euros, soit + 1,8 %.

Chiffre d'affaires par Division opérationnelle et Zone géographique

3e trimestre 2018 Au 30 septembre 2018 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division opérationnelle Produits Professionnels 773,7 + 1,5 % - 0,7 % 2 405,2 + 1,6 % - 4,5 % Produits Grand Public 2 853,7 + 2,3 % + 1,2 % 8 990,5 + 2,4 % - 2,4 % L'Oréal Luxe 2 324,3 + 15,6 % + 14,8 % 6 715,7 + 14,2 % + 8,8 % Cosmétique Active 521,6 + 13,1 % + 9,7 % 1 752,5 + 11,9 % + 8,8 % Total Groupe 6 473,3 + 7,5 % + 6,2 % 19 864,0 + 6,8 % + 1,8 % Par Zone géographique Europe de l'Ouest 1 855,9 - 0,7 % - 1,0 % 5 989,9 - 0,8 % - 1,4 % Amérique du Nord 1 820,7 + 2,7 % + 3,2 % 5 385,1 + 2,9 % - 3,6 % Nouveaux Marchés, dont : 2 796,7 + 17,1 % + 13,7 % 8 489,0 + 15,9 % + 8,2 % - Asie Pacifique 1 794,2 + 25,8 % + 26,2 % 5 342,3 + 23,3 % + 17,2 % - Amérique latine 438,7 + 1,3 % - 8,5 % 1 321,3 + 0,6 % - 9,8 % - Europe de l'Est 400,6 + 11,7 % + 2,1 % 1 300,0 + 9,2 % - 0,1 % - Afrique, Moyen-Orient 163,2 - 1,6 % - 2,2 % 525,3 + 7,6 % + 0,6 % Total Groupe 6 473,3 + 7,5 % + 6,2 % 19 864,0 + 6,8 % + 1,8 %

PRODUITS PROFESSIONNELS

À fin septembre, la Division des Produits Professionnels est à + 1,6 % à données comparables et à - 4,5 % à données publiées.

Toutes les Zones géographiques, à l'exception de l'Europe de l'Ouest, toujours impactée par l'inertie de certains marchés, sont en croissance. Les États-Unis et la Zone Asie Pacifique, dynamisée par l'Inde et la Chine, poursuivent leur développement.

La coloration bénéficie de la forte progression de Shades EQ chez Redken, de la dynamique apportée par le lancement de SoColor Cult chez Matrix et du lancement de Botanéa, la coloration végétale de L'Oréal Professionnel. Le soin du cheveu est porté par Kérastase, dynamisé par le succès de Resistance Extentioniste et la vigueur des soins personnalisés Fusio-Dose. Chez L'Oréal Professionnel, la gamme de soins naturels Source Essentielle poursuit son déploiement.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public enregistre une croissance à fin septembre de + 2,4 % à données comparables et à - 2,4 % à données publiées.

Les marques L'Oréal Paris et Maybelline New York connaissent une forte dynamique. Le soin visage accélère grâce au succès de L'Oréal Paris en anti-âge avec les lancements Revitalift Filler et Laser ainsi qu'au bon développement de Garnier en toilette du visage avec les Eaux Micellaires et la gamme Pure Active. Le succès de Men Expert de L'Oréal Paris contribue aussi à l'accélération du soin visage hommes. Le maquillage est porté par une bonne dynamique de L'Oréal Paris et Maybelline New York, dont le rouge à lèvres Superstay Matte Ink connaît un très grand succès partout dans le monde. En soin du cheveu, Elseve accélère grâce à Dream Lengths et Fructis grâce au lancement des Hair Foods.

La Division continue à rencontrer des difficultés en Europe de l'Ouest avec cependant une amélioration au troisième trimestre. Elle reste confrontée à un marché difficile au Brésil. Elle progresse dans les autres Zones géographiques, portée notamment par les bonnes performances de la Chine, de l'Inde et de la Turquie.

Le e-commerce est en forte progression.

L'ORÉAL LUXE

À fin septembre, L'Oréal Luxe progresse de + 14,2 % à données comparables et de + 8,8 % à données publiées, après un excellent troisième trimestre à + 15,6 % en comparable.

La Division surperforme le marché et confirme sa très forte accélération en soin du visage.

Lancôme inscrit de nouveaux records grâce à ses succès en soin de la peau, avec ses franchises Génifique et Absolue, et en maquillage avec Teint Idole Ultra. Kiehl's accélère en soin de la peau, avec l'excellente performance de Line-Reducing Concentrate. Yves Saint Laurent et Giorgio Armani réalisent des croissances à deux chiffres grâce à leurs succès en parfum avec Black Opium, Sì Passione et Acqua di Giò Absolu, et en teint. IT Cosmetics poursuit son développement avec le lancement de la marque en France et en Allemagne. Atelier Cologne confirme un bon démarrage en Asie.

L'Oréal Luxe enregistre une forte progression en Asie Pacifique , et plus particulièrement en Chine, à Hong Kong, et en Travel Retail. L'Europe de l'Est et l'Amérique latine signent une belle performance. Par ailleurs, le e-commerce poursuit son accélération grâce notamment au succès de nos marques sur Tmall.

COSMÉTIQUE ACTIVE

La Division Cosmétique Active confirme son accélération pour le quatrième trimestre consécutif, et affiche à fin septembre une croissance à + 11,9 % à données comparables et + 8,8 % à données publiées.

La Division gagne des parts de marché dans toutes les Zones géographiques, avec une dynamique particulièrement remarquable de l'Amérique du Nord et de l'Asie.

Toutes les grandes marques contribuent à la croissance de la Division. La Roche-Posay affiche une croissance solide à deux chiffres à fin septembre, et place ses franchises Hyalu B5, Anthélios, Tolériane et Effaclar parmi les principaux contributeurs de la croissance de la Division. La croissance de Vichy est toujours portée par le succès de Minéral 89 ainsi que par le lancement prometteur de sa gamme Liftactiv Collagen Specialist. SkinCeuticals continue d'afficher une croissance spectaculaire, notamment en Asie. CeraVe est désormais présent dans 30 pays hors Amérique du Nord, et maintient sa dynamique soutenue aux États-Unis.

Synthèse par Zone géographique

EUROPE DE L'OUEST

La Zone est à - 0,8 % à données comparables et - 1,4 % à données publiées. Elle reste pénalisée par le ralentissement du marché au Royaume-Uni.

L'Oréal Luxe a gagné des parts de marché en parfum et soin de la peau, grâce en particulier au dynamisme des marques Giorgio Armani, Kiehl's et Lancôme. La Division Cosmétique Active a accéléré sa croissance, grâce à La Roche-Posay et au déploiement de la marque CeraVe. La Division des Produits Grand Public regagne des parts de marché en France depuis l'été, et renforce son leadership en maquillage, grâce aux marques Maybelline New York et Essie. Sa part de marché s'est en revanche légèrement érodée en soin de la peau. Les lancements Elseve Dream Lengths de L'Oréal Paris et Fructis Hair Food de Garnier confirment leur succès.

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone est à + 2,9 % à données comparables et - 3,6 % à données publiées. La Division des Produits Grand Public gagne des parts de marché grâce à L'Oréal Paris, Maybelline New York et Essie, et réalise une très belle performance en maquillage et coloration. L'Oréal Luxe continue sur sa lancée grâce à une bonne progression de Kiehl's. La croissance est également portée par les ventes de parfums avec les marques Giorgio Armani et Yves Saint Laurent. À la Division des Produits Professionnels, Redken et Matrix réalisent une bonne croissance, notamment en coloration, et la nouvelle acquisition, Pulp Riot, progresse rapidement. La Division Cosmétique Active confirme sa performance du premier semestre avec les marques CeraVe, SkinCeuticals, La Roche-Posay et Vichy.

NOUVEAUX MARCHÉS

Asie Pacifique : la Zone progresse de + 23,3 % à données comparables et + 17,2 % à données publiées. La croissance a accéléré, stimulée surtout par la forte demande du consommateur chinois, et le dynamisme des marques Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent et L'Oréal Paris. En Asie du Nord, le fait saillant reste la forte croissance de la Chine, de Hong Kong, et du Travel Retail. En Asie du Sud, la croissance reste soutenue en particulier en Inde et en Malaisie.

Amérique latine : la Zone est à + 0,6 % à données comparables et - 9,8 % à données publiées. La situation au Brésil s'améliore progressivement. L'ajustement lié à l'hyper-inflation à compter du 1er juillet en Argentine impacte négativement à hauteur de 3,6 % la croissance à données comparables de la Zone Amérique latine au troisième trimestre. Les Divisions L'Oréal Luxe et Cosmétique Active gagnent des parts de marché et sont en progression à deux chiffres. En particulier, le lancement de CeraVe permet à la Division Cosmétique Active d'afficher une croissance de + 17,1 % sur le trimestre à données comparables. La Division des Produits Professionnels est en forte augmentation au Brésil.

Europe de l'Est : la Zone progresse de + 9,2 % à données comparables, soit - 0,1 % à données publiées. La progression est tirée par l'Europe centrale et la Turquie. Les Divisions Cosmétique Active, L'Oréal Luxe et Produits Grand Public progressent bien et gagnent des parts de marché. Le e-commerce contribue fortement à la croissance.

Afrique, Moyen-Orient : la Zone croît de + 7,6 % à données comparables et + 0,6 % à données publiées. L'Arabie Saoudite, l'Égypte et le Maroc tirent la croissance dans la région Maghreb Moyen-Orient, et l'Afrique du Sud en Afrique subsaharienne. Les Divisions Cosmétique Active et Produits Grand Public affichent une bonne croissance, et toutes les Divisions gagnent des parts de marché.

Faits marquants de la période du 01/07/18 au 30/09/18 et événement postérieur à la clôture







Le 1 er août, L'Oréal annonce le projet d'acquisition de la société des Thermes de La Roche-Posay. Cette acquisition permet de pérenniser et de renforcer l'ancrage dermatologique de la marque La Roche-Posay.



Le 1 er août, L'Oréal a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de la société allemande Logocos Naturkosmetik AG, pionnière dans le domaine des cosmétiques naturels et bio avec des marques comme Logona et Sante. Cette acquisition a été finalisée le 17 octobre.



Le 21 septembre, L'Oréal annonce un investissement dans le fonds Partech Africa. Cet investissement vient s'ajouter aux prises de participations du Groupe dans des fonds de capital risque (Partech international ventures, Founders Factory, Raise Investissement).



Le 24 septembre, L'Oréal a été nommé Global Compact Lead. Cette distinction décernée par le Global Compact des Nations Unies récompense l'engagement continu du Groupe dans la plus large initiative internationale de développement durable en entreprise.



Le 4 octobre, L'Oréal reçoit le Premier Prix pour l'Europe du classement Equileap pour la parité en entreprise. Cette distinction récompense les efforts du Groupe, partout dans le monde, en faveur de la promotion des femmes.

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Annexe

Chiffre d'affaires du groupe L'Oréal 2017/2018 (en millions d'euros)

2017 2018 Premier trimestre : Divisions opérationnelles 6 847,8 6 778,6 The Body Shop 197,2 Total premier trimestre 7 045,0 6 778,6 Deuxième trimestre : Divisions opérationnelles 6 564,2 6 612,1 The Body Shop Total deuxième trimestre 6 564,2 6 612,1 Premier semestre : Divisions opérationnelles 13 411,9 13 390,7 The Body Shop Total premier semestre 13 411,9 13 390,7 Troisième trimestre : Divisions opérationnelles 6 097,9 6 473,3 The Body Shop Total troisième trimestre 6 097,9 6 473,3 Neuf mois : Divisions opérationnelles 19 509,9 19 864,0 The Body Shop Total neuf mois 19 509,9 19 864,0 Quatrième trimestre : Divisions opérationnelles 6 513,8 The Body Shop Total quatrième trimestre 6 513,8 Année : Divisions opérationnelles 26 023,7 The Body Shop Total année 26 023,7

À données comparables : à structure et taux de change identiques. Chiffre d'affaires sur nos sites en propre + estimation du chiffre d'affaires réalisé par nos marques correspondant aux ventes sur les sites e-commerce de nos distributeurs (donnée non auditée). Le Groupe a appliqué la norme IAS 29 (Information financière dans les économies hyperinflationnistes) à l'Argentine à compter du 1er juillet 2018. L'impact négatif de cet ajustement s'élève à 360 points de base sur la croissance à données comparables en Amérique latine et à 20 points de base sur celle de l'ensemble du groupe L'Oréal au troisième trimestre 2018. L'application de la norme IFRS 15 à compter du 1er janvier 2018 a conduit à retraiter le chiffre d'affaires réalisé avec les distributeurs lorsque ceux-ci travaillent en tant qu'agents et non pour leur propre compte. L'impact de ce retraitement s'est élevé à 9,0 millions d'euros sur le chiffre d'affaires de la Zone Afrique, Moyen-Orient au troisième trimestre 2018. L'effet de cette méthode comptable n'est pas matériel sur le compte de résultat et sur le bilan. Le démarrage au 1er octobre 2018 de l'ERP du Travel Retail asiatique a conduit à anticiper des facturations au troisième trimestre pour un montant de 30 millions d'euros. Au 1er trimestre 2017, le chiffre d'affaires Groupe publié intégrait le chiffre d'affaires de The Body Shop à hauteur de 197,2 millions d'euros.





