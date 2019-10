L'Oréal : Communiqué : "Chiffre d'affaires au 30 septembre 2019"

Clichy, le 29 octobre 2019 à 18h00





Chiffre d’affaires au 30 septembre 2019

Maintien du fort rythme de croissance





Chiffre d’affaires : 21,99 milliards d’euros + 7,5 % à données comparables 1 + 8,5 % à taux de change constants + 10,7 % à données publiées

Forte croissance des Divisions L’Oréal Luxe et Cosmétique Active

Poursuite de la dynamique des principaux moteurs de croissance : Asie Pacifique, soin de la peau, Travel Retail et e-commerce





Commentant ces chiffres, Monsieur Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal, a indiqué :



« L’Oréal réalise un excellent troisième trimestre à + 7,8 % à données comparables 1, un niveau record depuis plus de 10 ans, et continue à surperformer un marché de la beauté qui affiche toujours un fort dynamisme. Ce rythme élevé de croissance est maintenu dans un environnement qui reste contrasté.

Toutes les Divisions sont en croissance, en particulier L’Oréal Luxe et la Division Cosmétique Active qui sont en très forte progression. La performance de la Division des Produits Grand Public est contrastée, avec d’un côté, une forte progression en Asie, mais de l’autre, comme annoncé, un contexte toujours difficile aux États-Unis. La Division des Produits Professionnels poursuit son amélioration. Par Zone géographique, la Zone Asie Pacifique confirme sa puissante dynamique, notamment en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et au Japon. L’Europe de l’Est accélère et l’Europe de l’Ouest continue son amélioration.

Les autres puissants moteurs de croissance du Groupe, soin de la peau, e-commerce et Travel Retail, continuent d’alimenter la performance. Le e-commerce 2 affiche une progression de + 47,5 % 1, représentant 13,5 % du chiffre d’affaires. Quant au Travel Retail, il progresse de + 20,8 % 1.

Au total, la bonne performance de L’Oréal sur ce trimestre et ces neuf premiers mois conforte notre confiance quant à la dynamique du marché cosmétique, malgré un environnement volatil et contrasté, ainsi que notre capacité à le surperformer, pour réaliser une nouvelle année de croissance de notre chiffre d’affaires et de notre résultat. »



Évolution du chiffre d’affaires au 30 septembre 2019

À données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires du groupe L’Oréal ressort à + 7,5 %.

L'effet net de changement de structure est de + 1,0 %.

La croissance à taux de change constants ressort à + 8,5 %.

Les effets monétaires ont eu un impact positif de + 2,2 %. En extrapolant les cours de change du 30 septembre 2019, c’est-à-dire avec 1 € = 1,0903 $ jusqu’au 31 décembre, l’impact des effets monétaires s’établirait à environ + 2,2 % sur le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’année 2019.

À données publiées, le chiffre d'affaires du Groupe, au 30 septembre 2019, atteint 21,99 milliards d'euros, en progression de + 10,7 %.

Chiffre d’affaires par Division et Zone géographique

3e trimestre 2019 Au 30 septembre 2019 Croissance à données Croissance à données M€ Comparables Publiées M€ Comparables Publiées Par Division Produits Professionnels 821,1 + 3,9 % + 6,1 % 2 535,3 + 3,0 % + 5,4 % Produits Grand Public 3 003,4 + 2,7 % + 5,2 % 9 533,9 + 3,0 % + 6,0 % L’Oréal Luxe 2 751,9 + 13,8 % + 18,4 % 7 902,0 + 13,4 % + 17,7 % Cosmétique Active 606,4 + 14,2 % + 16,3 % 2 023,1 + 13,8 % + 15,4 % Total Groupe 7 182,8 + 7,8 % + 11,0 % 21 994,3 + 7,5 % + 10,7 % Par Zone géographique Europe de l'Ouest 1 928,7 + 3,2 % + 3,9 % 6 141,4 + 1,7 % + 2,5 % Amérique du Nord 1 894,6 - 1,3 % + 4,1 % 5 700,3 - 0,4 % + 5,9 % Nouveaux Marchés, dont : 3 359,5 + 16,7 % + 20,1 % 10 152,6 + 16,7 % + 19,6 % - Asie Pacifique 2 280,5 + 22,6 % + 27,1 % 6 906,9 + 23,7 % + 29,3 % - Amérique latine 3 443,9 + 2,8 % + 1,2 % 1 322,5 + 2,4 % + 0,1 % - Europe de l'Est 467,8 + 12,8 % + 16,8 % 1 399,1 + 9,2 % + 7,6 % - Afrique, Moyen-Orient 167,3 - 0,6 % + 2,5 % 524,0 - 4,0 % - 0,2 % Total Groupe 7 182,8 + 7,8 % + 11,0 % 21 994,3 + 7,5 % + 10,7 %

PRODUITS PROFESSIONNELS

À fin septembre, la Division des Produits Professionnels est à + 3,0 % à données comparables et à + 5,4 % à données publiées.

La Division accélère sa progression portée par la croissance soutenue des États-Unis et de la Zone Asie Pacifique où elle continue de gagner des parts de marché. L’Europe de l’Est confirme sa dynamique alors que l’Amérique latine et l’Europe de l’Ouest restent encore pénalisées par l’inertie de certains marchés.

Premier contributeur à la croissance, le soin du cheveu est porté par la très forte dynamique de la marque Kérastase en progression dans toutes les Zones géographiques et par la robustesse de la gamme Total Results chez Matrix. La coloration bénéficie à nouveau de la performance de Shades EQ chez Redken, toujours en croissance à deux chiffres, et du succès des franchises iconiques Inoa et Dia, porté par Dialight, chez L’Oréal Professionnel.

PRODUITS GRAND PUBLIC

La Division des Produits Grand Public enregistre une croissance à fin septembre de + 3,0 % à données comparables et + 6,0 % à données publiées.

L’Oréal Paris est en croissance soutenue et Garnier enregistre de bonnes performances. Le soin de la peau est en accélération dans toutes les Zones géographiques grâce au succès de nos innovations : les ampoules et le sérum Revitalift Filler à l’acide hyaluronique pour L’Oréal Paris, le lancement réussi de Garnier Bio, le succès mondial des masques tissus et de Garnier Men en Asie du Sud. En maquillage, la Division gagne des parts de marché grâce à des lancements réussis tels que Rouge Signature de L’Oréal Paris et Superstay Matte Ink de Maybelline New York. En soin du cheveu, L’Oréal Paris s’appuie sur le déploiement mondial de Elseve Dream Long et l’excellent démarrage de Elseve Color-Vive Violet. L’innovation Hair Food tire la croissance chez Garnier.

La Division gagne des parts de marché en Europe et réalise une très forte croissance en Asie notamment en Chine, en Inde, en Corée et en Indonésie grâce, en particulier, au succès de 3CE de Stylenanda. Elle est pénalisée par les États-Unis, où le marché du maquillage est toujours ralenti.

Le Travel Retail et le e-commerce poursuivent leur forte croissance.

L’ORÉAL LUXE

À fin septembre, L’Oréal Luxe progresse de + 13,4 % à données comparables et de + 17,7 % à données publiées.

La Division surperforme le marché et ses quatre premières marques maintiennent leur fort rythme de croissance. L’Oréal Luxe conforte son succès en soin de la peau avec les lancements réussis de la nouvelle formule de Génifique de Lancôme et de Calendula Serum-Infused Water Cream de Kiehl’s. Helena Rubinstein confirme son accélération sur le marché du soin ultra premium. En parfum, la période a été marquée par l’excellent démarrage de deux nouvelles fragrances féminines, Idôle de Lancôme et Libre de Yves Saint Laurent, qui s’inscrivent en complément des succès déjà établis de La Vie est Belle et de Black Opium. Sì Passione de Giorgio Armani continue à gagner des parts de marché.

La croissance de L’Oréal Luxe est toujours tirée par l’Asie Pacifique et le Travel Retail, même s’il faut souligner de belles performances en Europe et en Amérique latine. L’Amérique du Nord reste toutefois un marché difficile.

Par ailleurs, la Division poursuit sa vive progression en e-commerce.

COSMÉTIQUE ACTIVE

La Division Cosmétique Active affiche à fin septembre une croissance de + 13,8 % à données comparables et + 15,4 % à données publiées.

Toutes les Zones maintiennent un rythme de croissance rapide, et la Division surperforme un marché dermo-cosmétique qui reste très dynamique. La Roche-Posay, en croissance à deux chiffres, poursuit sa vive accélération sur tous les continents, notamment grâce à ses franchises Anthélios, Effaclar et Hyalu B5. SkinCeuticals réalise une performance record, avec des croissances à deux chiffres dans toutes les Zones. La marque innove avec le déploiement du sérum Discoloration Defense en Europe et en Asie. CeraVe poursuit son développement rapide avec des croissances vigoureuses sur toutes les Zones y compris aux États-Unis. Grâce à ses gammes stars, Liftactiv et Minéral 89, Vichy poursuit sa progression, en particulier en Europe de l’Est et en Amérique latine.





Synthèse par Zone géographique

EUROPE DE L’OUEST

La Zone enregistre une solide croissance à + 1,7 % à données comparables et + 2,5 % à données publiées, et accélère au troisième trimestre. Elle bénéficie du placement des parfums Idôle de Lancôme et Libre de Yves Saint Laurent dont les premiers résultats sont très prometteurs. La croissance des marques Kiehl’s et Giorgio Armani contribue également à l’excellente dynamique de L’Oréal Luxe au troisième trimestre. La Division Cosmétique Active a également accéléré sa croissance, tirée par La Roche-Posay qui continue de gagner des parts de marché. La Division des Produits Grand Public confirme ses gains de parts de marché en maquillage et en soin de la peau.

AMÉRIQUE DU NORD

La Zone est à - 0,4 % à données comparables et à + 5,9 % à données publiées. Dans un contexte de marché difficile, la Division des Produits Grand Public reste très pénalisée par sa forte exposition au marché du maquillage actuellement atone, mais enregistre une bonne croissance en soin de la peau grâce à L’Oréal Paris avec Revitalift Triple Power. L’Oréal Luxe, également pénalisée par le maquillage, profite par ailleurs du dynamisme du marché des parfums où Yves Saint Laurent et Lancôme surperforment largement la catégorie en particulier grâce aux lancements de Libre et Idôle. La Division des Produits Professionnels surperforme le marché, tirée par la coloration des marques Redken et Pulp Riot, et le maintien de la croissance à deux chiffres de Kérastase. La Division Cosmétique Active clôture le trimestre avec une progression à deux chiffres et renforce sa présence sur le marché nord-américain grâce à toutes ses marques.

NOUVEAUX MARCHÉS

Asie Pacifique : la Zone est à + 23,7 % à données comparables et + 29,3 % à données publiées. La Chine d’une part, ainsi que l’Inde, la Malaisie et l’Indonésie continuent à croître fortement. Toutes les Divisions sont en croissance à deux chiffres. À la Division L’Oréal Luxe, les marques Lancôme, Yves Saint Laurent, Kiehl’s, Giorgio Armani et Helena Rubinstein maintiennent leurs fortes progressions. L’Oréal Paris ainsi que 3CE de Stylenanda, qui poursuit son déploiement, tirent la croissance de la Division des Produits Grand Public. La croissance de la Division Cosmétique Active est dynamisée par la forte progression de SkinCeuticals et de La Roche-Posay dans toute la Zone. Enfin, la performance de Kérastase en Chine contribue au succès de la Division des Produits Professionnels dans la Zone.

Amérique latine : la Zone est à + 2,4 % à données comparables et + 0,1 % à données publiées. La performance de la Zone est contrastée, entre d’une part, le Mexique et le Chili qui enregistrent une bonne progression, et d’autre part, le Brésil et l’Argentine qui restent difficiles. Les marques Garnier de la Division des Produits Grand Public, La Roche-Posay et Vichy de la Division Cosmétique Active, Lancôme et Kiehl’s de L’Oréal Luxe, ont su tirer parti du dynamisme de la catégorie soin de la peau dans les différents marchés de la Zone.

Europe de l’Est : la Zone croît de + 9,2 % à données comparables et de + 7,6 % à données publiées, tirée par la croissance en Russie, en Turquie et dans les pays d’Europe centrale (Ukraine, Roumanie, République Tchèque). La Division des Produits Grand Public accélère grâce à la dynamique apportée en soins capillaires par le lancement de Dream Long et la bonne santé de Fructis. La Division Cosmétique Active poursuit sa très belle croissance grâce au dynamisme de La Roche-Posay, stimulée par le lancement de Hyalu B5.

Afrique, Moyen-Orient : la Zone est à - 4,0 % à données comparables et - 0,2 % à données publiées. L’Égypte, le Maroc, le Pakistan ainsi que l’Arabie Saoudite sont en croissance, alors que le marché aux Émirats arabes unis continue à être difficile. La Division Cosmétique Active poursuit son dynamisme notamment grâce à Anthélios et Effaclar de La Roche-Posay.





Faits marquants de la période du 01/07/19 au 30/09/19 et événements postérieurs à la clôture

Le 2 juillet, L’Oréal a annoncé être entré en négociation exclusive avec le groupe Clarins pour l’acquisition des marques iconiques Mugler et Azzaro. Le 21 octobre, L’Oréal et le groupe Clarins ont signé, à la suite de la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties, le contrat qui formalise la cession des marques Mugler et des parfums Azzaro. L’acquisition devrait être finalisée sous réserve de conditions suspensives classiques et de l’accord des autorités réglementaires, au cours du premier trimestre 2020.



Le 30 juillet, le Conseil d’Administration a décidé, dans le cadre de l’autorisation votée par l’Assemblée Générale du 18 avril 2019, de procéder au cours du deuxième semestre 2019 à des rachats d’actions L’Oréal dans la limite d’un montant de 750 millions d’euros ou d’un nombre maximal d’actions à acquérir de 3 millions. En application de cette décision, 3 000 000 actions L’Oréal ont été rachetées entre le 28 août et le 7 octobre 2019. Le Conseil d’Administration du 15 octobre a décidé l’annulation des actions ainsi rachetées, ainsi que de 771 125 actions précédemment auto-détenues.



Le 2 août, L’Oréal a mis en ligne son Rapport Financier semestriel 2019 sur son site www.loreal-finance.com .



. Le 20 septembre, L’Oréal a annoncé la conclusion de discussions constructives avec l’administration fiscale française permettant de résoudre un différend sur la base imposable de trois de ses filiales, concernant principalement l’impôt sur les sociétés des années 2014 à 2018, et ceci sans pénalités. L’impact financier de cet accord représente une charge de 320 millions d’euros qui sera comptabilisée en éléments exceptionnels sur l’exercice 2019. À l’échelle du Groupe, il n’y aura pas d’impact significatif sur le futur.



Le 24 septembre, à l’occasion du sommet des Nations Unies pour l’Action pour le Climat, à New York, L’Oréal a été nommé Global Compact LEAD au titre de sa contribution dans la lutte contre le changement climatique et de son engagement à atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050.



Le 2 octobre, lors de la 10e Cérémonie des Grands Prix de la Transparence, le groupe L'Oréal a reçu le Grand Prix de la Transparence Toutes Catégories, pour la qualité de l’information réglementée et ses pratiques de Communication financière et extra-financière.





« Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. »

Annexe

Chiffre d’affaires du groupe L’Oréal 2018/2019 (en millions d’euros)

2018 2019 Premier trimestre 6 778,6 7 550,5 Deuxième trimestre 6 612,1 7 261,0 Total premier semestre 13 390,7 14 811,5 Troisième trimestre 6 473,3 7 182,8 Total neuf mois 19 864,0 21 994,3 Quatrième trimestre 7 073,4 Total année 26 937,4

1 À données comparables : à structure et taux de change identiques.

2 Chiffre d’affaires sur nos sites en propre + estimation du chiffre d’affaires réalisé par nos marques correspondant aux ventes sur les sites e-commerce de nos distributeurs (donnée non auditée).

3 Le Groupe applique la norme IAS 29 (Information financière dans les économies hyperinflationnistes) à l’Argentine depuis le 1er juillet 2018. À fin septembre 2019, l’impact négatif de cet ajustement s’élève à 360 points de base sur la croissance à données comparables de l’Amérique latine et à 20 points de base sur celle de l’ensemble du groupe L’Oréal.







