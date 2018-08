L'Oréal acquiert Logocos Naturkosmetik AG,

société allemande de cosmétiques naturels

Clichy, 1er août 2018 - L'Oréal annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de la société allemande Logocos Naturkosmetik AG, pionnière dans le domaine des cosmétiques naturels avec des marques comme Logona et Sante. Toutes les marques de cette société sont vegan et certifiées bio avec une gamme de produits à base d'extraits de plantes et ingrédients naturels issus de l'agriculture biologique.

Créée en 1978 par un naturopathe, Logocos Naturkosmetik est basée à Hanovre en Allemagne et emploie environ 340 personnes. En 2017, le chiffre d'affaires net était de 59 millions d'euros, réalisé en Allemagne et dans d'autres pays européens.

Logona offre aux consommateurs de cosmétiques naturels des produits de soin et de coloration du cheveu, de soins de la peau et de l'hygiène. Ceux-ci sont distribués à des prix premium dans les circuits spécialisés, notamment les magasins bio. La gamme de produits Sante s'adresse aux consommateurs jeunes à la recherche de produits naturels. Elle inclut des produits de soin du cheveu, soin de la peau, produits d'hygiène et maquillage vendus à des prix accessibles dans les circuits grand public.

Alexis Perakis-Valat, Directeur Général Produits Grand Public de L'Oréal, déclare : « Logocos apporte à la division deux marques naturelles authentiques et certifiées, ainsi que son expertise unique de pionnier mondialement reconnu du marché des cosmétiques bio. En ligne avec la stratégie de L'Oréal de « saisir ce qui commence », cette acquisition renforce la position de la division sur une des tendances émergentes fortes sur le marché de la beauté aujourd'hui. »

Fabrice Megarbane, Directeur Général L'Oréal Allemagne, déclare : « L'Oréal Allemagne se réjouit de renforcer son expertise dans le domaine des cosmétiques naturels dans un marché où le désir des cosmétiques bio est parmi le plus élevé en Europe de l'Ouest ».

Avec cette acquisition, L'Oréal prévoit de développer les marques de Logocos Naturkosmetik à l'international. La transaction devrait être finalisée dans les prochains mois après les autorisations réglementaires habituelles.

À propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 26,02 milliards d'euros et compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 885 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

