L'Oréal : Communiqué : "L'Oréal signe le contrat pour l'acquisition de Mugler et des parfums Azzaro du groupe Clarins"

L’Oréal signe le contrat pour l’acquisition de Mugler et des parfums Azzaro du groupe Clarins

Clichy, 21 Octobre 2019 à 18h - L’Oréal et le groupe Clarins ont signé, à la suite de la consultation des instances représentatives du personnel des deux parties, le contrat qui formalise la cession des marques Mugler et des parfums Azzaro, au travers de l’acquisition par L’Oréal du pôle fragrance de Clarins constitué, à la date de réalisation, des sociétés Mugler, Thierry Mugler (Mode), Clarins Fragrance Group (CFG), CFG France, Cosmeurop et CFG UK. Ces activités ont représenté un chiffre d’affaires d’environ 340 millions d’euros en 2018.

Le groupe Clarins détient des marques de parfum iconiques à l’échelle mondiale et un savoir-faire reconnu et apprécié dans la profession : Angel a révolutionné le secteur, Alien a construit de solides positions, Azzaro Pour Homme et Chrome sont des classiques, Wanted et Wanted Girl attirent les millennials.

En rejoignant L’Oréal, les marques Mugler et Azzaro pourront poursuivre leur développement international en bénéficiant de toutes les ressources du leader mondial de la beauté notamment dans les domaines du marketing, de la distribution et de l’innovation.

L’acquisition devrait être finalisée sous réserve de conditions suspensives classiques et de l’accord des autorités réglementaires au cours du premier trimestre 2020.

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e-commerce.

L’Oréal s’appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l’innovation et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d’information : https://mediaroom.loreal.com/

À propos du Groupe Clarins

Le Groupe Clarins est un des grands acteurs internationaux dans les domaines de la beauté, des parfums et de la mode. Présent dans 141 pays, disposant de 28 filiales à travers le monde, Clarins emploie 10 000 collaborateurs.

Le pôle Beauté rassemble les marques Clarins, un des leaders mondiaux du soin et du maquillage et My Blend ainsi que l’activité Spas. Les marques de parfums (Mugler, Azzaro Parfums) sont regroupées sous l’entité Clarins Fragrance Group (CFG), l’activité Mode chez Mugler SA. Les parfums sont produits à Strasbourg, au sein de la société Cosmeurop.

Fidèle à la philosophie de son fondateur, le groupe Clarins possède ses propres laboratoires de Recherche et Développement. Le groupe produit ses soins et ses parfums exclusivement en France, et les exporte à plus de 90 % dans le monde.

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts L’Oréal

Actionnaires individuels et Autorités de Marché

Jean Régis Carof - Tél. : 01 47 56 83 02 - jean-regis.carof@loreal.com



Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels

Françoise Lauvin - Tél. : 01 47 56 86 82 - francoise.lauvin@loreal.com

Journalistes

Stéphanie Carson-Parker - Tél. : 01 47 56 76 71 - stephanie.carsonparker@loreal.com

Polina Huard - Tél. : 01 47 56 87 88 - polina.huard@loreal.com

Contacts Clarins

Contacts presse :

Image 7 – clarins@image7.fr

Anne Auchatraire - T. + 33 1 53 70 74 68 - M. + 33 6 75 69 53 81

Caroline Simon - T. + 33 1 53 70 74 65 - M. + 33 6 89 87 61 24

Catherine Desgrandchamps - T. + 33 1 53 70 74 44 - M. + 33 6 47 72 46 11

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com , l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

www.loreal-finance.com - Suivez nous sur Twitter @Loreal

Pièce jointe