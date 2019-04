L'Oreal : Communiqué de presse

Communiqué de presse

Clichy - 16 avril 2019

La famille Bettencourt Meyers et le groupe L'Oréal ont décidé de participer conjointement à la renaissance de la Cathédrale de Notre-Dame et annoncent un don de cent millions d'euros au fonds dédié à la reconstruction de ce symbole du patrimoine français et de notre histoire commune.

Le Groupe L'Oréal va par ailleurs associer ses 86 000 salariés, tous émus par cette tragédie, et qui ont manifesté leur souhait de contribuer à cet élan de mobilisation collective en faveur de la reconstruction d'un monument emblématique qui inspire les hommes et les femmes à travers le monde.

Par ailleurs, la Fondation Bettencourt Schueller, avec le soutien exceptionnel de la famille Bettencourt Meyers, annonce un don de cent millions d'euros pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

Ce don prolonge un soutien de nombreuses années à Notre-Dame de Paris, acteur déterminant à l'échelle de notre pays dans les domaines du chant choral et des métiers d'art, qui sont les deux engagements de long terme de la Fondation en matière artistique. Ainsi, depuis 2002, financement du bourdon Marie de la tour Sud, organisation de concerts de chant choral, soutien au développement de la maîtrise Notre-Dame de Paris.

Grâce à cette décision, la Fondation Bettencourt Schueller continuera à participer activement, dans la durée, au rayonnement de Notre-Dame de Paris, pour ses valeurs spirituelles et universelles.

La famille Bettencourt Meyers et la fondation Bettencourt Schueller, touchées par ce drame qui réunit au-delà des cultures et des croyances, entendent prendre part à l'élan collectif des engagements et des talents nécessaires pour relever ce défi immense, qui touche le cœur de notre pays.

