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L'Oreal : Coronavirus-L'Oréal confiant malgré l'impact à court terme - PDG aux Echos

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06/02/2020 | 18:42

PARIS, 6 février (Reuters) - Le PDG de L'Oréal SA, Jean-Paul Agon, déclare dans une interview aux Echos:

* LA CRISE DU CORONAVIRUS "VA AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR LA CONSOMMATION, MAIS L'AMPLEUR DÉPENDRA DE SA DURÉE"

* "NOUS AVONS DÉJÀ EU DES EXPÉRIENCES DE CE TYPE, AVEC LE SRAS EN 2003 ET LE MERS EN 2015. A CHAQUE FOIS, NOUS AVONS CONSTATÉ QU'APRÈS UNE PÉRIODE DE PERTURBATION, LA CONSOMMATION REPREND RAPIDEMENT, ET DE MANIÈRE PLUS FORTE"

* LA CRISE DU CORONAVIRUS "NE REMET PAS EN CAUSE NOTRE CONFIANCE SUR LE MOYEN ET LONG TERME" Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Trésorerie 2020 4 769 M
Rendement 2020 1,76%
PER 2020 31,3x
PER 2021 29,3x
VE / CA2020 4,50x
VE / CA2021 4,20x
Capitalisation 147 Mrd
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