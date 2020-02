L'Oreal : Coronavirus-L'Oréal confiant malgré l'impact à court terme - PDG aux Echos

PARIS, 6 février (Reuters) - Le PDG de L'Oréal SA, Jean-Paul Agon, déclare dans une interview aux Echos:

* LA CRISE DU CORONAVIRUS "VA AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR LA CONSOMMATION, MAIS L'AMPLEUR DÉPENDRA DE SA DURÉE"

* "NOUS AVONS DÉJÀ EU DES EXPÉRIENCES DE CE TYPE, AVEC LE SRAS EN 2003 ET LE MERS EN 2015. A CHAQUE FOIS, NOUS AVONS CONSTATÉ QU'APRÈS UNE PÉRIODE DE PERTURBATION, LA CONSOMMATION REPREND RAPIDEMENT, ET DE MANIÈRE PLUS FORTE"

* LA CRISE DU CORONAVIRUS "NE REMET PAS EN CAUSE NOTRE CONFIANCE SUR LE MOYEN ET LONG TERME" Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)