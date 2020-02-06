L'Oreal : Coronavirus-L'Oréal confiant malgré l'impact à court terme - PDG aux Echos

PARIS, 6 février (Reuters) - Le PDG de L'Oréal SA,
Jean-Paul Agon, déclare dans une interview aux Echos:
* LA CRISE DU CORONAVIRUS "VA AVOIR DES CONSÉQUENCES SUR LA
CONSOMMATION, MAIS L'AMPLEUR DÉPENDRA DE SA DURÉE"
* "NOUS AVONS DÉJÀ EU DES EXPÉRIENCES DE CE TYPE, AVEC LE
SRAS EN
2003 ET LE MERS EN 2015. A CHAQUE FOIS, NOUS AVONS CONSTATÉ
QU'APRÈS UNE PÉRIODE DE PERTURBATION, LA CONSOMMATION REPREND
RAPIDEMENT, ET DE MANIÈRE PLUS FORTE"
* LA CRISE DU CORONAVIRUS "NE REMET PAS EN CAUSE NOTRE
CONFIANCE
SUR LE MOYEN ET LONG TERME"
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(Rédaction de Paris)