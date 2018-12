L'Oreal : Ethics Day, un exemple de dialogue à tous les niveaux de l’entreprise

Les 4 Principes Éthiques de L'Oréal

C'est avec détermination qu'Emmanuel Lulin, Directeur Général de l'Ethique, Délégué du Président, évoque l'ambition éthique de l'entreprise : « L'Oréal a une démarche de conviction, volontaire et proactive, et non pas seulement réactive à un problème ». La démarche éthique du Groupe s'articule autour de 4 principes essentiels : intégrité, respect, courage et transparence. Des principes forts pour orienter ses actions notamment en matière de respect de l'environnement, d'innovation responsable, de responsabilité sociale, de respect des Droits Humains, de conformité et de mécénat.

« Ethics Day », le rendez-vous de l'engagement

« Ethics Day » illustre parfaitement cette démarche pionnière. Son objectif ? Fédérer les collaborateurs et inspirer des initiatives positives. L'ensemble des collaborateurs de L'Oréal dans le monde sont ainsi invités à poser leurs questions, via un webchat en direct, au PDG Jean-Paul Agon ou aux Directions Générales des pays pour les questions de proximité. En 2018, cette journée de dialogue a permis à 60% de collaborateurs issus de 70 pays lors de la 10ème édition anniversaire de répondre à leurs questions et de pousser la réflexion en matière d'éthique.

Diffuser une culture de l'éthique

Plus largement, la démarche éthique du Groupe s'appuie sur un maillage interne pour diffuser une culture de l'Éthique à tous les niveaux notamment via des correspondants éthiques, premier point de contact du management et des collaborateurs dans chaque pays. A ceci s'ajoutent des campagnes d'information et des événements dédiés, un e-learning obligatoire et un site sécurisé d'alerte Speak Up (« Parlons-en »). Le but est d'encourager les collaborateurs à exprimer leurs points de vue et signaler les pratiques inappropriées.

Depuis 2017, L'Oréal communique également sur sa politique en faveur des Droits Humains et leur prise en compte dans sa chaine de valeurs. L'ensemble de ces actions ont valu au Groupe d'être reconnu pour la 9ème fois en 2018 par l'Institut Ethisphere comme l'une des « sociétés les plus éthiques au monde » et comme Global Compact LEAD par les Nations Unies. En outre, Emmanuel Lulin, Directeur Général de l'Ethique, a été reconnu comme Sustainable Development Goal Pioneer for Advancing Business Ethics par les Nations Unies.

Pour en savoir plus sur la démarche éthique de L'Oréal :

Parcourez notre dossier spécial « Éthique » et lisez notre article « Des propositions pour plus d'éthique en entreprise » (Source : Rapport Annuel 2017).