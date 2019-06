L'Oreal : Jean-Paul Agon numéro 1 du Top des PDG 2019 de Glassdoor en France

Une reconnaissance exceptionnelle

Sur la base d'avis anonymes et volontaires de collaborateurs de L'OréalGlassdoorau cours des douze derniers mois,Jean-Paul Agona été crédité d'un taux d'approbation de 98%. Un chiffre exceptionnellement élevé, puisque le taux d'approbation moyen des dirigeants sur Glassdoor est de 69% (sur les 900 000 entreprises évaluées). Il consacre surtout une carrière entièrement consacrée à L'Oréal : entré dans le Groupe en 1978, Jean-Paul Agon n'a cessé de porter une vision de l'entreprise aussi innovante que respectueuse de ses collaborateurs.

« Cette reconnaissance me touche beaucoup, d'autant que Glassdoor est une plateforme construite sur la transparence des avis et la spontanéité, adéclaré Jean-Paul Agon suite à l'annonce de cette récompense.L'Oréal, c'est une aventure collective et c'est important pour moi que chacun se sente engagé et inspiré par nos ambitions. »

Le prix Choix des Employés récompense les dirigeants visionnaires

« C'est un privilège de récompenser des leaders exceptionnels qui se démarquent par leur vision unique, leur confiance et leur communication. Le prix du Top des PDG de Glassdoor est de plus en plus compétitif chaque année et je félicite chaque gagnant pour leur victoire », a commenté Christian Sutherland-Wong, PDG et Directeur Général de Glassdoor.

« Aujourd'hui, les chercheurs d'emploi sont à la recherche de dirigeants partageant leurs valeurs. De plus en plus, nous voyons des PDG prendre des décisions qui façonnent la culture de leur organisation, facilitant le recrutement et la rétention des talents. Ceci a un impact direct sur le succès de l'entreprise. »

Glassdoor, une plateforme d'évaluation transparente

Lorsque des employés soumettent leur avis sur Glassdoor, ils évaluent leur entreprise selon plusieurs critères : leur expérience sur leur lieu de travail, la satisfaction globale de leur entreprise ou encore les membres de leur direction. Ils peuvent également se prononcer sur la manière dont leur PDG dirige l'entreprise.

Le classement des Top PDG 2019 a été établi sur la base des avis sur les entreprises envoyés par des employés en France entre le 2 mai 2018 et le 1er mai 2019. La liste finale a été compilée sur la base d'un algorithme développé par l'Équipe d'études économiques de Glassdoor. Elle tient compte de la quantité, de la qualité et de la cohérence des avis.

