L'Oreal : L'ORÉAL LANCE SON PREMIER INCUBATEUR DE TECHNOLOGIES 4.0 DEDIÉ À L'INDUSTRIE ET À LA SUPPLY CHAIN...

L'ORÉAL LANCE SON PREMIER INCUBATEUR DE TECHNOLOGIES

4.0 DEDIÉ À L'INDUSTRIE ET À LA SUPPLY CHAIN DU FUTUR

MYT : MAKE YOUR TECHNOLOGY »

Clichy, le 3 juin 2019 - Ce matin, L'Oréal a inauguré le « MYT - Make Your Technology » : le premier incubateur de technologies 4.0 créé pour ses collaborateurs et dédié à l'industrie et à la supply chain

du futur.

L'Oréal développe depuis de nombreuses années des partenariats avec des incubateurs externes de start-ups pour encourager l'innovation technologique. Le MYT a pour vocation de créer cette même démarche d'incubation ; cette fois-ci en interne, pour identifier, développer et implanter des idées grâce aux nouvelles technologies 4.0, tout en formant les équipes aux méthodes agiles (idéation - incubation

accélération).

Installé à Aulnay-sous-Bois, berceau historique de l'Industrie et de la Recherche de L'Oréal, ce nouvel incubateur a été mis en place pour les équipes industrie et supply chain de la région EMEA (Europe - Moyen Orient - Afrique). Il prend la forme d'un espace collaboratif de 800m2. Il est doté des dernières technologies de pointe (robots, imprimantes 3D, technologie numérique, réalité virtuelle et augmentée…) et fonctionne avec la coopération étroite d'experts, de start-ups et d'universités. Le MYT apporte ainsi aux équipes tous les moyens de créer, prototyper et transformer leurs projets en réalisations concrètes, pour un déploiement international.

Barbara Lavernos, Directrice Générale Technologie et Opérations de L'Oréal, a déclaré : « Dans un éco-systèmeouvert, nous sommes très heureux d'apporter de nouvelles opportunités à nos équipes pour façonner la beauté de demain, avec des technologies de pointe et des méthodes d'accélération de projets plus agiles. Le MYT est une fabuleuse aventure humaine, qui vise à développer l'intraprenariat, la collaboration et à transformer plus rapidement des idées gagnantes pour notre industrie et notre supply chain. C'est un levier essentiel dans notre transformation digitale et technologique du champion de la beauty tech que nous voulons être ».

Un appel à projets, lancé en janvier 2019, auprès des collaborateurs de l'industrie et de la supply chain de L'Oréal de la région EMEA (Europe - Moyen Orient - Afrique), a rassemblé plus de 160 idées. Après sélection des projets par l'ensemble de cette communauté (via une plateforme), ce sont 14 équipes, de 5 nationalités différentes et venant de 12 sites européens de L'Oréal, qui ont intégré le MYT en avril pour développer leurs projets en deux phases (incubation, puis accélération).

En créant cette nouvelle dynamique innovante au sein du Groupe, L'Oréal entend créer pour ses équipes des espaces de travail high-tech et des conditions uniques pour œuvrer à la transformation de leurs métiers vers la beauty tech. L'ambition est de faire du MYT un modèle de transformation et de formation pérenne et évolutif : la deuxième saison démarrera en septembre 2019 tandis qu'un déploiement en Asie et en Amérique est déjà à l'étude pour 2020.

A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 36 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 26,9 milliards d'euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et parapharmacies, le travel retail, les boutiques de marque et le e- commerce.

L'Oréal s'appuie sur son excellence dans les domaines de la recherche et de l'innovation et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme

Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d'information : https://mediaroom.loreal.com/

www.loreal.com- Suivez nous sur Twitter @Loreal