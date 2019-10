L'Oreal : L'OREAL au plus haut après une croissance record

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal bondit de près de 7% à 261,40 euros après avoir atteint un peu plus tôt 261,60 euros, soit son plus haut niveau historique. Les investisseurs saluent le chiffre d'affaires trimestriel particulièrement robuste dévoilé par le numéro un mondial des cosmétiques. Au troisième trimestre, le groupe dirigé par Jean-Paul Agon a réalisé un chiffre d’affaire de 7,18 milliards d’euros sur la période, en hausse de 11 % à données publiées sur un an et de 7,8% en comparable."Cette croissance organique bat un record vieux de plus de 10 ans, cumulant les effets d'un marché de la beauté qui reste dynamique (dans un environnement qualifié de contrasté) avec une pénétration accrue des marques de L'Oréal, notamment dans le luxe", a commenté ce matin Invest Securities.La croissance est tirée par la division luxe qui a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 2,751 milliards, en croissance de 13,8% à données comparables (+13,4% sur neuf mois).Invest Securities souligne que la santé du luxe contribue largement à expliquer la surperformance par zones géographiques réalisée par l'Asie Pacifique qui maintient le cap à +22,6% à données comparables au troisième trimestre (+23,7% sur neuf mois) avec la Chine qui demeure très dynamique.En revanche, les Etats-Unis continuent de peser, avec une légère détérioration de tendance marquée par un chiffre d'affaires en repli de 1,6% comparable à 1,895 milliard (-0,6% sur 9 mois). "C'est la division grand Public qui tire les chiffres vers le bas, sur un marché atone qui exacerbe une concurrence structurellement très forte", précise Invest Securities." Au total, la bonne performance de L'Oréal sur ce trimestre et ces neuf premiers mois conforte notre confiance quant à la dynamique du marché cosmétique, malgré un environnement volatil et contrasté, ainsi que notre capacité à le surperformer, pour réaliser une nouvelle année de croissance de notre chiffre d'affaires et de notre résultat ", s'est contenté de déclarer Jean-Paul Agon en guise de perspectives.