L'Oreal : L'OREAL frappé par la crise sanitaire

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal cède 3,4% à 237,90 euros, pénalisé par la suspension de sa prévision annuelle liée à l’absence de visibilité sur le calendrier de sortie de la crise sanitaire. Le groupe de cosmétiques apportera plus d’informations lors de la publication de son chiffre d’affaires du premier trimestre, le 16 avril 2020, et précise que ce chiffre d’affaires devrait reculer d'environ 5 % par rapport à l’année dernière. En février dernier, soit il y a un siècle, le numéro un mondial du secteur tablait sur une nouvelle année de croissance.Depuis, la pandémie s'est diffusée et le confinement touche une bonne partie de la planète, ce qui est mauvais pour les affaires. Pour autant, L'Oréal a constaté une reprise encourageante de la consommation en Chine où les consommateurs sortent progressivement de chez eux.Cet avertissement était largement attendu après celui de son concurrent américain Estée Lauder et de ceux des groupes de luxe dont L'Oréal est de plus en plus comparé. Il n'en reste pas moins que son ampleur est significative, observe Morgan Stanley dans une note.En 2019, les ventes du groupes avaient bondi de 8% en organique, soit sa meilleure performance depuis 2007. Sur le seul premier trimestre 2019, elles avaient grimpé de 7,7% en organique et de 11,4% à données publiées.Par ailleurs, L'Oréal a repoussé son assemblée générale du 21 avril au 30 juin. La société a prévenu que les dispositions concernant le dividende seraient prises d'ici là. Durant cette période, le groupe pourrait décider, pour préserver sa trésorerie et/ou soigner son image de marque, de réduire son dividende prévu en hausse de 10,4% à 4,25 euros. Hermès par exemple, vient de réduire le sien de 5 à 4,55 euros.Du côté des brokers, les réactions sont contrastées. Citi redoute que la valorisation élevée du groupe et sa forte sensibilité aux chocs exogènes ne fragilisent son parcours boursier dans les mois à venir.Plus confiant, UBS a conservé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 252 euros sur la valeur. Le broker s'attend à ce que le groupe traverse une période difficile alors que le confinement s'étend sur son premier marché, les Etats-Unis. Toutefois rappelle-t-il, le groupe reste le mieux armé pour bénéficier de la tendance dynamique de long terme du marché de la beauté.