L'Oreal : L'OREAL investit dans le fonds Partech Africa

L'Oréal annonce aujourd'hui un investissement dans le fonds Partech Africa, un fonds d'investissement lancé début 2018 au sein de Partech, et dédié au développement de projets " Tech " en Afrique. Cet investissement vient s'ajouter aux prises de participations précédentes de L'Oréal dans des fonds de capital risque (Partech International Ventures, Founders Factory, Raise Investissement).L'Oréal pourra nouer ainsi des partenariats avec des start-up et des entrepreneurs actifs dans le développement de produits et services innovants qui facilitent l'accès aux consommateurs situés dans des régions éloignées ou des environnements informels." Avec Partech Africa, nous voulons soutenir ces entrepreneurs talentueux qui inventent de nouveaux usages technologiques dans tous les domaines, la distribution, la consommation " a déclaré Alexandre Popoff, directeur général Europe de l'Est et Afrique, Moyen-Orient. " L'Oréal est très heureux de contribuer ainsi au développement de jeunes entreprises en Afrique et de saisir ce qui commence ".