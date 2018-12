L'Oreal : L'OREAL, multinationale la plus éthique du monde, selon Covalence EthicalQuote

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal a atteint la première place mondiale de l'indice de réputation éthique Covalence EthicalQuote, tous secteurs d'activités confondus. Ce classement concerne les 581 plus grandes entreprises cotées du monde. Il reflète la perception des parties prenantes, médias et la communication des entreprises sur leurs enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance et droits humains.Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, a déclaré : " Nos Principes Éthiques - Intégrité, Respect, Courage et Transparence - guident notre développement et contribuent à établir notre réputation. C'est sur ces principes que se fondent nos politiques en matière de développement durable, de responsabilité sociale et sociétale, de conformité, et de mécénat. Nous sommes fiers de cette première place résultant de l'engagement quotidien de chacun de nos collaborateurs. Cette distinction renforce notre conviction qu'agir avec éthique est la seule manière pour une entreprise de réussir dans la durée. "" La sincérité avec laquelle nous abordons nos enjeux éthiques est déterminante. Les questions éthiques sont rarement simples mais nous les adressons avec courage. Notre culture d'intégrité permet de développer une relation de confiance avec nos consommateurs, collaborateurs, actionnaires, partenaires commerciaux et autres parties prenantes. " a déclaré Emmanuel Lulin, directeur général de l'Éthique, délégué du président.