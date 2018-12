L'Oreal : L'OREAL soutenu par JPMorgan

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'Oréal gagne 1,12% à 208,30 euros. A l'image d'autres valeurs considérées comme refuge, à l'image de Sanofi, le numéro un mondial des cosmétiques bénéficie du regain d'aversion pour le risque des investisseurs. Un mouvement renforcé aujourd’hui par JPMorgan. Dans une étude consacrée au secteur des biens de consommation, la banque américaine a relevé son objectif de cours sur le titre de 211 à 226 euros tout en réitérant son opinion Surpondérer. Elle reste confiante dans la capacité du groupe à surperformer le marché mondial de la beauté l'an prochain.Le broker table sur une demande toujours soutenue dans la cosmétique de luxe et sur une ré-accélération de la cosmétique grand public.En parallèle poursuit l'analyste, la marge brute devrait continuer de croître tandis que le bilan du groupe offre plusieurs options comme des fusions-acquisitions ou le rachat de la part de Nestlé.JPMorgan prévoit une croissance de 11% des bénéfices en 2019.Certes, le titre se paye 26 fois ses bénéfices attendus l'an prochain, contre 21 fois pour ses concurrents du secteur des biens personnels et ménagers. Mais, le courtier juge cette prime justifiée eu égard aux perspectives d'appréciation des ventes et des marges.Depuis le début de l'année, L'Oréal enregistre un gain de 12,6%, contre un repli de près de 10% pour le CAC 40 où il est une composante importante.Un dynamisme qui s'explique par la résistance du groupe à la conjoncture. Dans une étude récente, Amplegest avait rappelé son intérêt pour les valeurs européennes qui disposaient d'un savoir-faire reconnu au-delà de nos frontières et qui apportaient des biens ou des services discriminants à leurs clients, qu'ils soient chinois ou américains, comme c'est le cas de L'Oréal.Pour preuve, le champion français est arrivée en tête des best sellers sur la première plateforme de e-commerce chinoise, Tmall, le 11 novembre, jour de la "fête des célibataires" et également jour de grande consommation.En outre, une étude récente d'UBS a montré la préférence des consommateurs chinois pour les marques mondiales et une dynamique positive pour L'Oréal.Enfin, le 30 octobre lors de la conférence de presse portant sur les ventes du troisième trimestre, le PDG, Jean-Paul Agon, a assuré que "la consommation chinoise restait extrêmement bonne en Chine".